Se hacen públicas las imágenes del nuevo Frankenstein

La directora estadounidense Maggie Gyllenhalal ha publicado las primeras imágenes del actor Christian Bale caracterizado en su nuevo papel de Frankenstein, en la película sobre el monstruo que se denominará "La novia" ("The bride").



Las imágenes han sido mostradas por la actriz y directora en su página de Instagram y en ellas se ve al protagonista de "La promesa", "American Psycho", caracterizado con cicatrices y suturas en la frente y en el pecho, además de algunos tatuajes, y de la coprotagonista del film, Jessie Buckley, quien encarnará a la novia de Frankenstein.



Según medios especializados, en "La novia", Gyllenhaal, nominada en una ocasión a los Óscar, le da un nuevo giro a la novela de Mary Shelley y la sitúa en el Chicago de los años treinta del siglo pasado.



Inicialmente, la película se creó para ser una producción de Netflix, pero finalmente se trasladó a la compañía Warner Bros, según The Hollywood Reporter.



En el reparto del terrorífico film, que podría ser estrenado el próximo año, también se incluye a las actrices Annette Bening y Penélope Cruz y al actor Peter Sarsgaard, actual pareja de la directora.



Para Gyllenhaal será su segunda película está detrás de la cámara, después de "The Lost Daughter" (La hija oscura) de 2021, también protagonizada por Buckley, además de Olivia Colman.

