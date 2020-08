Sean Penn está en la edad dorada

"Ha sido una 'boda Covid'". Así habló Sean Penn sobre su matrimonio con la joven actriz Leila George, en una entrevista durante el programa "Late Night with Seth Meyers", y es que Penn ha sorprendido a los medios al casarse a través de la aplicación Zoom poco antes de celebrar su 60 cumpleaños.

Linaje de actores

Sean Penn nació en Santa Mónica, California, el 17 de agosto de 1960. Y lo hizo en el seno de una familia de actores: Leon Penn (también director) y Eileen Ryan. Su hermano mayor, Michael Penn, es músico; mientras que, desafortunadamente su hermano menor, el también actor Chris Penn, falleció en 2006 por un problema cardíaco.

Con ascendencia católica, italiana e irlandesa por su rama materna; y judía, lituana y rusa por parte de la familia paterna; Sean fue educado no obstante de manera laica y secular, y estudió en la Santa Monica High School.

Ya desde niño comenzó a hacer cortometrajes con sus amigos de la infancia, entre los que estaban incluidos otros actores conocidos como Charlie Sheen y Emilio Estévez, de los que era vecino.

Pese a todo, no parecía del todo inclinado a dedicarse a esta profesión, e incluso se planteó ser mecánico o de seguir los pasos de su hermano Michael con la música.

Pero finalmente, y tras renunciar a ir a la universidad, estudió interpretación en el Group Repertory Theater de Los Ángeles durante dos años.

Tras pequeños papeles, como una aparición en un episodio que su padre dirigió de la serie "Little House on the Prairie" en 1974, o en la serie "Barnaby Jones" en 1979" dio por fin el salto al cine en 1981 con "Taps".

Un año después protagonizó "Fast Times at Ridgemont High" (1982), y en 1983 trabajó, entre otras, en "Bad Boys".

En 1984, participó en "Crackers", y se rumoreó que tuvo un "affaire"sentimental con la actriz Susan Sarandon, entonces esposa del director del filme, Louis Malle.

Entre medias siguió trabajando en películas como "Shangai Surprise" (1986, con Madonna) "Judgement in Berlin (1988, dirigida por su padre), o "Casualties of War" (1989).

Romances y Óscar

Su separación con Madonna estuvo rodeada de polémica, debido a los presuntos episodios de maltrato, por los que se rumoreo que la cantante habría llegado a presentar incluso alguna demanda.

Destaca el desafortunado episodio por el que, supuestamente, Penn habría atado a su entonces esposa en una silla durante más de 8 horas, golpeándola por celos. No obstante, en 2015 ella desmintió esas acusaciones.

"Sean jamás me golpeó, 'me ató' ni me agredió físicamente, y cualquier informe que diga lo contrario es totalmente indignante, imprudente, malicioso y falso", dijo la cantante en declaraciones publicadas por Deadline.

En 1990 trabajó en "State of Grace" y conoció a quien se convertiría en su segunda esposa, la actriz Robin Wrigth, con quien se casó en 1996 y que le dio dos hijos y de quien se divorció en 2010.

"Creo que estábamos juntos para aprender a amar… para así poder hacerlo de la manera correcta la próxima vez", dijo Writhg en 2015 a Vanity Fair.

Por supuesto, su carrera continuó con películas como "Carlitos Way" (1993), o "Dead Man Walking" (1995). En 2003 ganó un Óscar por "Mystic River", premio que repitió en 2008 con "Milk".

En 2013, mantuvo una relación con la actriz Charlize Theron, de quien era amigo desde hacía años. El romance terminó en 2015, pero Theron protagoniza el filme de 2016 "The Last Face" del que Penn es director.

Activista

Pero, además de por sus relaciones y películas, Penn ha destacado por su activismo político y social. Fuerte detractor de la guerra de Irak, pagó 56.000 dólares para colocar un anuncio en el Washington Post en forma de carta abierta al presidente George W. Bush en 2002.

Otras de las causas que ha apoyado o para las que se ha posicionado han sido el rescate de personas durante el huracán Katrina en 2005, en el que participó activamente; la legalización del matrimonio homosexual; la fundación de la CORE (Community Organized Relief Effort) para ayudar tras el terremoto de Haití en 2010; o la administración de más de 900.000 pruebas gratuitas para diagnosticar la COVID-19 (también a través de CORE) en Estados Unidos.

