Sebastián Yatra cantará en los premios Óscar, gala que se realizará este 27 de marzo

El artista colombiano Sebastián Yatra está "emocionado", pues cantará en la ceremonia de los premios Óscar.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el cantante dice: "Quiero hacer este video para contarles algo muy especial, es que oficialmente estamos confirmados para cantarb este domingo 27 de marzo, en la entrega número 94 de los óscar".

"Voy a estar cantando 'Dos oruguitas" representando a mi país Colombia y teniendo la gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español, no podría estar más agradecido y emocionado, tengo nervios....", también comenta.

"Siento muchas cosas, pero más que nada agradecimiento a la vida por esto que está pasando, por cada cosa que pasa, no me deja de sorprender, ahí los veo, gracias", añade en el video de 46 segundos.

Tras esta noticia, los seguidores de Sebastián Yatra le han dejado decenas de mensajes de felicitaciones.

Lo habitual en estos premios es que en cada edición, los temas nominados sean interpretados por los mismos artistas que las cantan en las películas, en este caso, "Encanto", el filme de Disney ambientado en Colombia.

La gala se llevará a cabo este 27 de marzo, en el teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos).

"Dos oruguitas" ha sido compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que opta al Óscar por segunda vez tras la nominación que consiguió por "How Far I'll Go", de "Moana", en 2017.

"Dos oruguitas" compite por el Óscar a mejor canción con "Be Alive" ("King Richard"), "No Time to Die" (del filme homónimo de James Bond), "Down to Joy" ("Belfast") y "Somehow You Do" ("Four Good Days ").

Además de la nominación a mejor canción, "Encanto" se hizo con las candidaturas a mejor filme de animación y a mejor banda sonora, para el trabajo de la compositora de origen mexicano Germaine Franco.

