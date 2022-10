Sebastián Yatra en Panamá: Costo de los boletos han generado comentarios

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra llegará en diciembre a Panamá con su "Dharma Tour".

Los seguidores del artista vivirán una noche romántica con la música de uno de los cantantes latinos más influyentes del momento.

El concierto está programado para el jueves 1 de diciembre, en Plaza Amador.

Los costos de los boletos de entrada al evento están entre los $54 y $261. La venta empezó este viernes, 7 de octubre.

Tras darse a conocer los precios de los tickets los comentarios a favor y en contra no han cesado.

En la publicación que realizó @panatickets se puede leer: "Ahora quieren recoger lo que no pudieron en Pandemia.. Que precios..!!! Para ver este joven Yatraaa"; "JJajaj quiero ir pero está más costoso que daddy yankee. No puede ser" y "En medellin los.conciertos salen mucho más baratos que en Panamá. No se porque aquí encarecen todo".

No obstante, solo algunos han comentado su satisfacción de que ya se estén vendiendo los boletos, pues desean ver a uno de sus artistas favoritos.

'Dharma Tour'

Promete un espectáculo lleno de emociones, bailes, nuevas canciones y éxitos favoritos de sus seguidores como "Tacones Rojos", "Robarte Un Beso", "Chica Ideal" y "Pareja del Año".

Sebastián Yatra dio inicio a su gira en febrero del 2022 en México, en el Auditoria Nacional.

Para conocer más sobre esta gira en https://sebastianyatra.com

