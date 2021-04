El 'Sech' saldrá en el programa 'Al Rojo Vivo'

El nombre de Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido como "Sech", continúa ganando renombre internacional.

"Sech" tendrá una aparición en uno de los programas de habla hispana más visto en Estados Unidos, "Al Rojo Vivo". La exclusiva la tiene Azucena Cierco, quien compartió con "El Peluche", y hasta una sorpresa le llevaron, la cual se sabrá que es cuando se trasmita el programa esta tarde.

Cierco compartió una fotografía con "Sech" y donde se ve una enorme caja, es grande, de color verde oliva y tiene plasmado el número “42”, haciendo alusión al nuevo álbum del panameño, y adicional dice “explosive” y One of One.

Al parecer se trata de una pieza de joyería exclusiva, pues One of Ones, a quienes etiqueto la reportera, es una joyería especializadas en prendas de lujo.

“¿Quién adivina qué tiene esa caja? ¿Quién sabe porque a Sech le gustan las granadas?”, escribió en un post Cierco.

Por su parte, "Sech" compartió algunas historias donde se le ve con la misteriosa caja y en las cuales invita a sus más 6 millones de seguidores a ver el programa.

Estreno

¡Falta poco! Aunque aún no hay una fecha establecida para el lanzamiento de “42”, actualmente está en pre-save.

El artista prevé establecer un récord con su nuevo álbum, por ello, ha invitado a sus fanes a preañadir en nuevo álbum en su play list de la plataforma de su preferencia.

“42” es un álbum en homenaje al jugador de baseball panameño, Mariano Rivera, y por quien ha expresado su admiración y respecto.

"Sech" ha estado ofreciendo algunos adelantos de su nueva producción, ya ha estrenado algunos de los sencillos que conforma el nuevo álbum, uno de ellos “911”.

