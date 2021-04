'Sech' tiene una exclusiva cadena valorada en $500 mil y con más de 200 quilates de diamante

Como los sospechábamos, la caja misteriosa que se hace presente en la exclusiva que obtuvo el programa “Al Rojo Vivo” con "Sech" contenía una joya de lujo.

La tarde de ayer, 13 de abril, se transmitió el programa y se descubrió el contenido de la caja color verde oliva y que tenía plasmado el número “42”, haciendo alusión al nuevo álbum del panameño, y adicional decía “explosive” y One of One.

Se trata de una exclusiva pieza de joyería valorada en $500 mil confeccionada por el joyero de los famosos, Tito Vargas.

La pieza es un collar con un enorme dije en forma de peluche, contiene alrededor de 230 a 235 quilates en diamantes: negros, blancos, champan y oro rosado.

La cadena viene a juego con un anillo en forma de la cabeza del peluche y el dije del collar lleva puesto los tenis favoritos del Sech.

Tito Vargas comentó en la entrevista con Azucena Cierco que la idea para la prenda se la trasmitió “El Peluche”, como también se le conoce a Sech, a través de una llamada telefónica que sostuvieron.

"Sech" confesó que desde siempre había querido hacerse una super pieza. “El día que pueda, que Dios me los permita quiero hacer una super pieza y me enamore del trabajo del brother”, dijo el panameño.

El artista no dejó pasar la oportunidad y reiteró que su nuevo álbum es un homenaje al ex Grandes Ligas, Marianao Rivera y aunque él no dijo cuándo es el estreno Cierno sí.

La reportera expresó que el lanzamiento del nuevo álbum será este jueves, 15 de abril. Actualmente, está en pre-save.

El artista prevé establecer un récord con su nuevo álbum, por ello, ha invitado a sus fanes a preañadir en nuevo álbum en su play list de la plataforma de su preferencia.

