Selena Gomez habla del cambio que ha sufrido su cuerpo

Selena Gomez ha causado revuelo porque ha mostrado foto donde se le nota que ha bajado de peso.

A pesar de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Selena Gomez está en su mejor momento, se lee en una nota de Telemundo.

Y aunque causó todo un revuelo entre sus seguidores al lucir más fit que nunca, la cantante se sinceró al confesar que últimamente se ha sentido "insegura" por su figura, por los estereotipos que la rodean y sobre todo, los constantes cambios de peso que tiene, los cuales son provocados por la enfermedad que padece desde hace más de 5 años, y que cambió su vida por completo: lupus.

La intérprete se hizo tendencia al compartir un video en su cuenta de TikTok en el detrás de cámaras de su nuevo single "Ice Cream".

Sus followers de inmediato notaron la radiante belleza, alegría y figura que la artista de 28 años presumió mientras bailaba, felicitándola por demostrar que se encuentra en una nueva etapa.

Sin embargo, Gomez reveló que sobrellevar tanto su enfermedad como las críticas que recibió en torno a su figura no fue un proceso fácil.

Selena poco a poco se acostumbró y aceptó las consecuencias de padecer la enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2015, y la cual ataca los propios tejidos y órganos, como articulaciones, piel, riñones, vasos sanguíneos, cerebro, corazón y pulmones.'



Añadió: "Me he vuelto insegura. También tengo lupus entonces fluctúo mucho con mi peso, tuve que aprender desde temprano a volverme dura cuando se tratan de estas cosas y a entender que no importa para nada".

"Es solo odioso. Eso es todo", confesó Selena a Cosmopolitan.