Selena Gómez regresó a las redes sociales

La cantante Selena Gómez reapareció en las redes sociales luego de estar ausente por un largo periodo.

Selena Gómez explicó que se abstuvo de hacer publicaciones por los momentos difíciles que se están viviendo por la pandemia de la COVID-19, se lee en La Botana.

La intérprete de "Good for you" dijo que no quiso publicar anécdotas o experiencias positivas o divertidas, en medio de las convulsas protestas raciales del movimiento "Black Lives Matters", que han provocado violentos enfrentamientos entre los manifestantes con la policía.

Tras el regreso de la artista, prometió reanudar su actividad en las redes sociales, pero de una manera más madura y comprometida con todo lo que se está viviendo en los Estados Unidos y a nivel mundial.

Además, contribuyendo con su compañía Rare Beauty, con la cual se ha propuesto recaudar $100 millones para apoyar a los más desfavorecidos.

Recientemente la cantante Selena Gómez anunció la creación de un fondo para recaudar dinero para servicios de salud mental.

Por motivo de su cumpleaños número 28, Selena anunció la creación de Rare Impact Fund, para recaudar dinero a través de su firma de belleza Rare Beaty.''



Selena Gómez tiene más de 185 millones de "followers" en Instagram y con la explicación de su ausencia prometió permanecer más en contacto con todos sus seguidores.

“Estoy muy agradecida de estar rodeada de un equipo que ayudó a hacer realidad el Rare Impact Fund”, dijo Gómez en un comunicado.

La fundación busca recaudar $100 millones en los próximos 10 años. Y para lograr alcanzar este objetivo la empresa donará el 1% de sus ventas anuales y recaudará fondos de los socios que quieran unirse a la causa.

Selena Gómez ha hablado en público sobre sus problemas de salud mental y en abril confesó que fue diagnosticada con un trastorno bipolar, se lee en "Tendencias".

