'Selena: La Serie' de Netflix, entre adeptos y detractores

"Esta es la historia de Selena y la familia Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex", se lee en la reseña de "Selena: La serie", en el sitio web de Netflix.

Versión impresa

Esta serie, que es protagonizada por Christian Serratos, Gabriel Chavarría y Ricardo Chavira, estrenó el pasado 4 de diciembre, y los comentarios y críticas no se han hecho esperar.

Además, uno de los detalles que también sobresalen es que Suzette, hermana de Selena, es productora ejecutiva de la serie y ayudó a desarrollar la historia junto con su familia.

Estas críticas giran tanto contra la historia de la cinta como por su protagonista.

Sobre la actriz le han llovido los comentarios a Netflix en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, se pueden leer: "A esta actriz le falta talento para poder interpretar a alguien tan icónico como Selena Quintanilla, ni siquiera la sonrisa hace bien"; "Lo mismo digo. No me gusta como actúa, le falta muchísimo para ser Selena. Aunque sí, la voz de ella obvio es la original. Lo único rescatable"; y "Me quedo a deber la serie nada que ver físicamente a selena la actriz que la interpreta. Y menos de joven".

En medio de la lluvia de detractores hay uno que otro que hizo el intento de salvar la cinta. Entre ellos: "Me encantó. Literal solo me faltan dos capítulos de ver (soy de esas personas que nos gusta aventarnos toda una serie en un día)" y "Tío Netflix ya me terminé la serie de Selena y necesito mas no paro de cantar... necesito la segunda temporada ya".

¿Segunda temporada?

A pesar de esto y como se lee en el último comentario anterior, hay quienes –una minoría- que sí está a la espera de una segunda temporada. ¿Qué se sabe sobre esta temporada?'



Todo apunta a que la segunda temporada tendrá el mismo elenco. Según se lee en Fotorama, esto se debe a que el cambio entre las versiones más jóvenes y las más mayores de los protagonistas ya se ha producido en esta primera parte, cuando Selena pasa de niña (interpretada por Madison Taylor Baez) a adolescente (Serratos).

Al parecer y según páginas especializadas, la segunda temporada de esta serie se grabó este año en medio de la pandemia, se lee en spoiler.bolavip.com

VEA TAMBIÉN: Karen Peralta tuvo un 'baby shower' especial: Entregó canastillas a niños y niñas necesitados

Se rumora que, con los trabajos de rodaje totalmente terminados, la temporada 2 está en postproducción y se encuentra programada para el primer semestre de 2021.

No obstante, todavía no hay confirmación oficial, existe la idea de estrenarla el 16 de abril de 2021 en el aniversario 50 del nacimiento de Selena.

Además, todo apunta a que la segunda temporada tendrá el mismo elenco.

Según se lee en Fotorama, esto se debe a que el cambio entre las versiones más jóvenes y los más mayores de los protagonistas ya se ha producido en esta primera parte, cuando Selena pasa de niña (interpretada por Madison Taylor Baez) a adolescente (Serratos).

También porque, la segunda entrega de episodios cubrirá menos espacio temporal que la primera, tan solo los últimos años de la cantante antes de su muerte, por lo que no se prevé que vaya a haber ningún cambio de elenco.

Datos

Aquí le expondremos algunos datos que tal vez no conoce o no recuerda de la fallecida cantante.

VEA TAMBIÉN: Juanpi Dolande está en Texas para participar de la TeletonUSA

Selena no dominaba el idioma español, a pesar de que muchas de sus canciones eran interpretadas en este idioma.

La artista no solo era amante del canto, también le apasionaba el diseño, incluso, decidió abrir dos boutiques entre 1993 y 1994, en San Antonio y Corpus Christi, que a la vez funcionaban como peluquerías bajo el nombre de Selena Inc., se lee en un escrito de la BBC.

Otro dato curioso es que, según describe un artículo de 1995 de la revista Texas "Monthly", el mismo año en que Selena murió: "Más de 600 bebés que nacieron en Texas entre abril y septiembre fueron nombradas Selena".