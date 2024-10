Shakira adelantó el concierto que dará en Barranquilla

La cantante colombiana Shakira adelantó un día el concierto que dará en febrero del próximo año en su natal Barranquilla para que no coincida con La Guacherna, uno de los eventos previos del carnaval de esa ciudad caribeña.



"Quiero festejar La Guacherna junto a mi gente, así que he pedido a los organizadores adelantar mi concierto en Barranquilla al 20 de febrero. Tengo muchas ganas de cantar en mi casa de nuevo! Nos vemos en febrero y que viva el carnaval", expresó Shakira en un mensaje publicado en la red social X.



El anuncio del concierto había desatado una polémica porque sus fanáticos barranquilleros lamentaban que la fecha inicial, 21 de febrero, coincidiera con La Guacherna, un desfile nocturno en el que las calles de Barranquilla se transforman en un "río de luces multicolores" y que precede el Carnaval de esa ciudad colombiana.



Sin embargo, el cambio ocurre apenas dos días después de que la colombiana anunciara las fechas del tramo latinoamericano de su 'Las mujeres ya no lloran world tour'.



El concierto de Barranquilla es especial porque no se presenta allí desde el 2018 cuando participó en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



La intérprete, que la pasada semana publicó su nuevo sencillo, 'Soltera', comenzará su periplo por América Latina el 11 de febrero de 2025 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, para continuar dos días después en el estadio Morumbis de Sao Paulo, ambos en Brasil.



En Colombia, Shakira se presentará también en Bogotá y Medellín.



La gira, producida por Live Nation, se extenderá hasta el 19 de marzo e incluye paradas en Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y las mexicanas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



Shakira iniciará su gira mundial el próximo 2 de noviembre en la ciudad californiana de Palm Desert, en el Valle de Coachella, punto de partida de un tour de 28 fechas por Norteamérica, que concluirá el 21 de diciembre en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles.



La interprete se embarcará en esta gira tras publicar en marzo de este año su duodécimo disco de estudio, 'Las mujeres ya no lloran', que en sus primeras 24 horas de ser lanzado se convirtió en el álbum más reproducido de este año.

