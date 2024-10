Shakira anunció las fechas de 'Las mujeres ya no lloran' en Latinoamérica

La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles las fechas del tramo latinoamericano de su 'Las mujeres ya no lloran world tour', el cual incluirá un recital en su Barranquilla natal después de casi 20 años.



La intérprete, que la pasada semana publicó su nuevo sencillo, 'Soltera', comenzará su periplo por América Latina el 11 de febrero de 2025 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, para continuar dos días después en el estadio Morumbis de Sao Paulo, ambas en Brasil.



La ruta incluirá un concierto en el estadio Metropolitano de Barranquilla, show que cerrará un silencio de 19 años sin actuar en su ciudad natal. En Colombia, Shakira se presentará también en Bogotá y Medellín.



La gira, producida por Live Nation, se extenderá hasta el 19 de marzo e incluye paradas en Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y las mexicanas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



En un comunicado, Live Nation prometió que el tour será una "experiencia inolvidable" tanto en lo musical como en lo visual, de la mano de una nueva producción diseñada con la más alta tecnología.



"En este regreso a los escenarios de Latinoamérica, Shakira busca crear un espacio donde sus fans podrán compartir y celebrar con ella el poder del renacimiento personal tal como un diamante, que se forma bajo presión y emerge más fuerte y brillante tras las adversidades", agregó la nota.



Shakira arrancará su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' el próximo 2 de noviembre en la ciudad californiana de Palm Desert, en el Valle de Coachella, punto de partida de un tour de 28 fechas por Norteamérica, que concluirá el 21 de diciembre en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles.



La interprete se embarcará en esta gira tras publicar en marzo de este año su duodécimo disco de estudio, 'Las mujeres ya no lloran', que en sus primeras 24 horas de ser lanzado se convirtió en el álbum más reproducido de este año.



Ese mismo mes de marzo y pocos días después del lanzamiento discográfico, Shakira ofreció una actuación sorpresa en el Times Square de Nueva York ante una multitud de más de 40.000 personas.



La colombiana está nominada en los Latin Grammy de este año, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre en Miami (Florida, EEUU), en tres categorías, incluido álbum del año y canción del año por 'Entre Paréntesis", junto al Grupo Frontera.

