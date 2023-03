Shakira: ¿Qué canciones le escribió a su ex Osvaldo Ríos?

Fue a finales de los años 90 cuando el actor Osvaldo Ríos tuvo una relación sentimental con Shakira.

Recordemos que dos de las más recientes canciones de Shakira son autobiográficas, un reflejo de sus vivencias, tal como la misma cantante lo ha dicho.

"Todo lo que siento, todo lo que hago, lo reflejo en mis canciones", dijo Shakira.

Ahora Osvaldo Ríos ha revelado cuáles fueron las canciones que la colombiana le dedicó durante su fugaz relación.

Ellos mantuvieron un romance que duró ocho meses en el año 1997, cuando él tenía 37 años y ella solo 20.

La carrera de Shakira estaba iniciando y el disco "Dónde están los ladrones" (1998) obtuvo un reconocimiento de la industria. Fue el ábum de habla hispana más vendido en Estados Unidos ese año.

"Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo", dijo el actor, quien detalló que hay un verso del tema "No Creo" que en realidad escribió él para ella.

"Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí", agregó.

"Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: 'Nene, ¿puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?'. Y yo le dije que sí: 'Eso ya es tuyo, no es mío, yo te lo regalé'", añade al programa Chisme No Like.

El verso de "No Creo" -cuarto single del citado álbum- al que se refiere el actor es: "Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento".

En este listado de canciones, supuestamente dedicadas a Osvaldo Ríos está "Moscas en la Casa", además de "Tú" y "Ojos Así".

Y, como habrán escuchado estos temas, a diferencia de sus últimos estrenos, no se trata de canciones de venganza o despecho, todo lo contrario: son temas de amor nostálgico, pasión y complicidad.

