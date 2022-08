Shakira, sus exsuegros, padres de Gerard Piqué, supuestamente no apuestan a una reconciliación

El concierto del cantante español Dani Martín no solo nos dio las primeras imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía Marti, su nueva novia, como pareja, sino que también arrojó algunas pistas de cómo es la relación de la veinteañera con el círculo más cercano del ex de Shakira.

Las demostraciones de cariño en público de la nueva pareja captaron toda la atención, sin embargo, si se observa con detenimiento las imágenes, el beso de Piqué y su novia se dio ante la presencia y mirada de muchas personas, incluyendo los padres del defensa del F. C. Barcelona.

Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, padres del futbolista y muy populares en la sociedad española, fueron vistos junto a Piqué, Marc, su otro hijo, y Chía Marti en el recital de Martín, fueron captados coreando las canciones y muy felices, una señal de que aprueban que su hijo rehaga su vida.

Por más de una década los padres del jugador culé convivieron con Shakira, pero al parecer le han dado la espalda a la barranquillera y aceptan la nueva relación que tiene su hijo.

La prensa española ha resaltado que los exsuegros de Shakira no apuestan a una reconciliación, todo lo contrario, apoyan a Piqué en su nueva relación con la estudiante de relaciones públicas.

Para algunos no les resulta extraño que los exsuegros de la colombiana hayan tomado distancia con ella, pues siempre se le criticó que no se integró al círculo familiar o de amigos de su entonces pareja, algo que no ocurre con la Chía Marti, pues ya se le ha visto compartir con los allegados de su novio.

“Ser una más del grupo de Gerad Piqué, porque Shakira nunca gustó a los amigos del futbolista y tenía hasta el apodo de 'La patrona'”, comentaron en el programa “Ya es mediodía”.

“Ella nunca se ha mezclado con las amistades de toda la vida de Piqué, ni con las esposas de otros futbolistas”, algo que supuestamente había creado tensiones entre Piqué y Shakira.

Luego Miquel Valls, presentador del programa, añadió: “En menos de un año, Clara Chía ha conseguido lo que Shakira, nunca consiguió en 10 años: ser una más del grupo de Gerard Piqué”.

Shakira, por su parte, no ha emitido comentarios respecto a la aparición pública de Piqué y su novia, pues supuestamente existe un acuerdo de por medio que prohibía que se mostraran por espacio de un año en público con una nueva pareja.

