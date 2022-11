'She said': La película sobre cómo se destapó el caso Harvey Weinstein llega a los cines

La película "She said", sobre cómo dos periodistas de "The New York Times" lograron destapar el escándalo del productor Harvey Weinstein, que cumple condena por varias agresiones sexuales y está siendo juzgado por varias más, llega a las salas de cine este viernes.

El filme está dirigido por Maria Schrader y está basada en la investigación del periódico estadounidense, llevada a cabo por periodistas como Jodi Kantor, Megan Twohey y Rebecca Corbett, que expuso la historia de abuso y conducta sexual inapropiada de Harvey Weinstein contra decenas de mujeres.

Más concretamente, está inspirada en el libro de 2019 del mismo nombre que relata la investigación de Kantor y Twohey, quienes son interpretadas en la película por las actrices Zoe Kazan y Carey Mulligan, y que revelaron la turbia historia del cofundador de los estudios de cine de Indiewood Miramax & The Weinstein Company, Harvey Weinstein.

"She Said" se estrenó previamente en el 60º Festival de Cine de Nueva York el 13 de octubre y llega ahora a los cines de la mano de Universal Pictures.

Tras una intensa y complicada investigación por la negativa inicial de las víctimas a dar su testimonio con nombre y apellidos, en octubre de 2017 el periódico destapó el caso.

Durante más de tres décadas, Weinstein cometió acoso sexual a actrices, asistentes de producción, trabajadores temporales y otros empleados en Miramax y The Compañía Weinstein.

Las acusaciones sirvieron como catalizador para el movimiento "MeToo" y provocaron que el productor acabara en prisión, condenado a más de 23 años por un juzgado de Nueva York.

Además, actualmente está siendo sometido a un nuevo juicio en Los Ángeles, donde está acusado de once cargos por violación y abusos sexuales a cinco víctimas.

Se trata del segundo al que se enfrenta el productor de películas como "Pulp Fiction" o "Shakespeare in Love", tras ser condenado por un juzgado de Nueva York en 2020 a 23 años de cárcel por delitos similares.

Si fuera condenado por todos los delitos, el productor podría recibir una condena de hasta 140 años de cárcel.

La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales.

En total, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.

En la cinta que llega a los cines puede verse también a actores como Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle y Samantha Morton en papeles secundarios, y Ashley Judd como ella misma.

