'Siempre he estado aquí', el nuevo sencillo de RBD

Después de 12 años, la agrupación mexicana que marcó a más de una generación estrenará su nuevo sencillo "Siempre he estado aquí", hoy, en todas las plataformas digitales.

Esta canción se convierte en la primera de la nueva historia que comienza a escribir RBD y es un himno del movimiento que tendrá diferentes actividades en estas semanas y que culminará el 26 de diciembre con el concierto virtual "Ser o parecer" que reunirá a la legendaria agrupación.

Es un tema nostálgico con líricas muy reales y al mejor estilo pop de RBD.

Sus seguidores, podrán evocar en sus letras toda esa nostalgia de sus éxitos que los convirtieron en un fenómeno mundial.

Esta nueva canción también podrá ser el boleto de entrada de 600 fanáticos que tendrán la oportunidad de participar en una dinámica a través de TikTok en donde podrán concursar por la oportunidad de unirse a RBD durante la transmisión del concierto virtual.

Hoy no solo se comparte nueva música, los integrantes también seguirán dando a conocer los secretos de los avances del concierto virtual a través de Twitch, durante la transmisión del episodio #2 de "Behind the Stream".

En el primer episodio se conectaron más de 18 mil seguidores logrando que el #RBDontwitch se convirtiera en Trending Topic mundial, según compartieron en nota de prensa.

En menos de 6 días desde su inicio, el reto #SiempreHeEstadoAqui ya supera los 8.6 millones de réplicas a través de TikTok.

"Siempre He Estado Aquí” es una canción que habla por sí sola.