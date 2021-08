Sofía Valdés: ¿Por qué la cantante panameña otra vez es tendencia en Twitter?

La cantante panameña Sofía Valdés ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días tras su participación en un reconocido evento internacional.

La hija de Ana Lucía Herrera cantó en el Festival Musical Lollapalooza, en Grant Park, Chicago, Estados Unidos.

Por esta presentación Sofía Valdés recibió cientos de halagos y felicitaciones, pero, también hubo una que otra crítica.

Gracias a esta polémica y a unos cuantos comentarios negativos hacia la popular cantante, se ha generado un debate en redes sociales.

Sofía Valdés es tendencia en Twitter durante la mañana de este martes a raíz de estos comentarios.

Lo que ocurre es que algunos han salido a comentar que Sofía Valdés ha logrado todo porque su familia económicamente está bien, ellos "tienen dinero". Es privilegiada, han dicho algunos pocos en redes.

Esto ha sido el motivo de discordia que ha hecho que decenas salgan a defender a la panameña y recuerden que ella tiene talento.

Algunos de comentarios en pro de la cantante son: "Si no te puedes alegrar por los atletas panameños, por Sofía Valdés y todo lo criticas, el problema eres tú", escribió @jossiejimenez; "Gracias a todos los 'haters', me puse a escuchar a Sofía Valdés... A ver cuál era la vaina. Y ahora tengo "Handful of Water" (Versión acústica) en 'repeat' todo el día. No hay mal que por bien no venga, ni mala publicidad", escribió @aaronzebede; y "De verdad no conozco nada de Sofía Valdés pero solo el hecho de representarnos afuera hace que le dé mi apoyo", escribió @izranext.

También se pudo leer: "Se puede comentar de la desigualdad de oportunidades a raíz de diferencias socio-económicas sin tirarle shade a Sofía Valdés", escrito por @Khalid1894 y "Chuzop les voy a decir algo con lo de Sofía Valdés. I like her music, she’s very talented and has been for a while. Pero la cosa con todo esto es que así como ella hay muchos artistas que no han llegado a ser tan famosos como ella en tan poco tiempo porque no son privilegiados", escribió @g0thicacul0na.

En la presentación en Chicago, la panameña estuvo acompañada de amigos, familiares y de su madre Ana Lucía Herrera, quienes viajaron para apoyarla.

siento que el main issue de quienes no están 100% felices con lo de sofia valdes es porque ya sabemos y venimos sabiendo que es yeye y que tiene pa irse a estudiar música donde le de la gana, y lo que queremos es ver gente como nosotrxs sin privilegios que triunfen, no yys— pann (@estaticann) August 2, 2021

