Solaris Barba visitó las oficinas de Miss Universo en Nueva York

Solaris Barba, Miss Universo Panamá, visitó las oficinas de la organización en Nueva York y se apoderó de las redes sociales del certamen internacional.

Versión impresa

En la cuenta de Instagram de Miss Universo (@missuniverse), con más de 4.9 millones de seguidores, se publicó parte de la visita de la panameña en las oficinas de la organización, las cuales fueron visitadas recientemente por la representante de Canadá, Amelia Tu Team.

Al igual que Tu Team, Barba grabó un tutorial de maquillaje, contenido que será publicado en el canal de Youtube de la organización, por lo que instó a las personas a suscribirse y no perderse el estreno del video.

En un detrás de cámara, Barba fluyó y se dejó llevar. Cantó “Viva Panamá” mientras que con mucha elegancia utilizaba un abanico de mano.

Durante su paso por las oficinas de Miss Universo la beldad, de 23 años, jugó preguntas y respuestas, vía Instagram, con los seguidores de la organización.

Barba reveló cuál es su comida favorita, ceviche y pescado frito, y aseguró que su Miss Universo favorita es Zozibini Tunzi, representante de Sudáfrica y que ganó el certamen en la edición de 2019.

“Me parece que es una mujer muy inspiradora, me encantó el mensaje y el propósito que ella envió a través de su palabra en cada una de sus participaciones y para mi es una mujer que me inspira y que me representa y con la que me identifico en cada una de las cosas que yo realizo”, confesó la presentadora de “A lo panameño”.

Adicional, la panameña aprovechó su visita a Nueva York para hacerse una sesión de fotos. Barba posó para Fadil Berisha, fotógrafo oficial del Miss Universo.

VEA TAMBIÉN: 'Monsterland', adaptación de los cuentos de terror de Nathan Ballingrud, estrenará el 7 de agosto

Certamen

La edición número 71 del Miss Universo 2022, aún no tiene sede y fecha, se espera que en los próximos días se anuncie estos detalles, sin embargo, por lo pronto se ha confirmado la representación de más de 30 candidatas.

Venezuela, Filipinas, Colombia, Tailandia, Vietnam, Francia, Ghana, Perú, Guatemala y Mauricio ya eligieron a sus representantes, mientras que Puerto Rico, Sudáfrica e India están próximos a definir a sus respectivas candidatas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!