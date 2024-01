Spice Girls: 30 años de legado y un anhelado regreso

Las Spice Girls forman ya parte de la historia de la música. Nunca, desde su separación, ha habido un fenómeno similar en una banda de chicas. Sus récords imbatibles y su legado inolvidable hacen que hoy, 30 años después de que naciera el grupo, sean muchos los que sueñan con que esta fecha se celebre con un anhelado regreso.

Todo empezó a principios de 1994. Era la época de las "boys bands", grupos juveniles de Estados Unidos o Reino Unido, como Take That, que triunfaban entre los de su generación. Pero el dúo de managers Herbert, Chris y Bob, tuvieron una idea para ir más allá: una banda femenina que destacase entre tantos grupos musicales masculinos.

Como parte de la compañía Heart Management, junto a Chic Murphy, publicaron un anuncio en el periódico británico The Stage, en busca de las cinco chicas que, entre las de cientos que se presentaron, fuesen las adecuadas para aquel ambicioso proyecto.

Y las elegidas fueron ellas: Victoria Beckham (en aquel momento, apellidada Addams, pues quedaban años para que se convirtiera en la esposa del futbolista) Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Michelle Stephenson. Esta última, sin embargo, fue reemplazada por Emma Bunton en 1995, cuando la agrupación todavía estaba preparándose.

Finalmente, y bajo el nombre de Spice Girls, la formación definitiva fue la que todos conocen: Mel B (Scary Spice), Mel C (Sporty Spice), Emma (Baby Spice), Geri (Ginger Spice) y Victoria (Posh Spice).

Finalmente, en 1996 (mismo año en que debutó la exitosa "boyband" de "Backstreet Boys"), las Spice Girls salieron a la luz con su inolvidable sencillo, "Wannabe", que se convirtió en el sencillo de un grupo femenino más vendido de todos los tiempos y alcanzando el número uno en decenas de países. A partir de ahí, el resto es historia.

Desde entonces, las Spice Girl pasaron de ser cinco chicas que soñaban con poder triunfar en el mundo de la música, a unas súper estrellas convertidas en iconos para toda una generación de jóvenes que anhelaban ser como ellas.

Despedidas y reencuentros

No obstante, años después, Geri confesó en su biografía que su salida se debió a "motivos personales", e insinuó que, concretamente, la causa fue una ruptura amorosa: "amé y perdí, me rindo: tengo el corazón roto".

Para muchos, con esta confesión la pelirroja se refería a su ex compañera de banda, Mel B, con la que habría tenido más que una relación laboral y de amistad, ya que la propia "Scary Spice" admitió años después que hubo algo entre ellas, aunque restándole importancia.

Desde la disolución del grupo, y tras la ausencia de Victoria Beckham en el reencuentro de 2019, los fans han pedido innumerables veces un regreso de las Spice Girls al completo, pero la esposa del futbolista, centrada ahora en su trabajo como diseñadora de moda, lo ha descartado en varias ocasiones: "en algún momento hay que decir que eso ya estuvo genial", dijo al programa This Morning, dando a entender que para ella ya pasó el momento.

No obstante, hace unos meses fue ella misma quien reavivó las esperanzas de sus seguidores, al publicar un vídeo en Tiktok cantando el mítico "Say You'll Be There" en un karaoke, con David acompañándola a los coros, y escribiendo bajo la publicación: "calentando la voz en Miami. Más por venir".

Además, la "Posh Spice" ha vuelto a trabajar con una de sus compañeras, Mel B, aunque no para algo musical, sino diseñando su vestido de novia. "Victoria ya ha diseñado mi vestido y el de mi mamá. Para mí es un gran honor" relató la "Scary Spice" en "Today with Hoda & Jenna".

En el mismo programa, Melanie también dio alas a las esperanzas sobre un posible reencuentro del grupo: "en pocas semanas daremos a conocer algunas noticias realmente buenas en que nos involucran a las cinco".

De momento, se sabe que las "Spice Girls" producirán una película inspirada en ellas, aunque "las chicas no saldrán en la película, porque, en esencia, la trama va sobre el crecimiento personal: es un musical protagonizado por un niño que está obsesionado con la banda", dijo una fuente al diario The Sun.

Además, el Royal Mail de Reino Unido ha anunciado una colección completa de sellos para conmemorar el 30 aniversario de las "Spice Girls". Aunque, por supuesto, los fans quieren mucho más que eso: sueñan con que, en honor a esta fecha, lo que las chicas sellen, sea esa esperada vuelta a los escenarios y a las plataformas musicales.

