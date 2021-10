Stephany Ruíz cuenta sobre su tratamiento de quimioterapia

En agosto pasado, la cantautora panameña Stephany Ruíz inició su tratamiento contra el cáncer de mama.

“Para mí, el cáncer es recordatorio bastante crudo de que nos vamos a morir, probablemente no me muera de cáncer, no lo sé... vivimos como si fuéramos a vivir 80 años, como si lo supiéramos y la verdad es que no tenemos idea”, reflexionó en aquel entonces.

De igual forma, quien es conocida artísticamente como Estefana, ha venido compartiendo sus días de tratamiento.

Ella ha contado cómo le ha ido en su más reciente quimioterapia.

Stephany Ruiz compartió su experiencia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La cantante Estefana mencionó, en el programa Tu Mañana, que lleva alrededor de seis sesiones de quimioterapia.

Dijo al programa: “Hoy es un día bueno, no tuve tantos efectos secundarios de la quimioterapia. Ya llevó seis quimio, ha sido muy rápido, me están haciendo una quimioterapia por semana”.

El tratamiento ha sido rápido y agresivo debido a que su tumor es triple negativo, expresó.

“Ha sido un aprendizaje increíble, nunca había aprendido tanto en mi vida. Ha sido un aprendizaje emocional, espiritual, de aprender a escuchar a mi cuerpo”, comentó.

La artista también hizo referencia a lo importante que es la prevención en el tema del cáncer.

