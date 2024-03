Stephany Ruiz: 'Tengo un tumor en la cabeza'

La cantante panameña, radicada en México, Stephany Ruiz, contó que le espera una nueva travesía con su salud.

Stephany Ruiz, conocida musicalmente como Estefana, dio a conocer que terminó su reconstrucción mamaria, pero ahora tiene un tumor en la cabeza.

“El PET no me salió bien”, dijo Estefana en un video en sus redes sociales.

“Bueno, pues me operaron, me operaron, me hicieron la última fase de la reconstrucción mamaria, yo estaba feliz, feliz de terminar con esta historia que me enseñó tanto y que me ayudó a crecer tanto, pero como la vida es como es y tiene este no sé qué, mi PET no salió muy bien”, dijo.

Stephany Ruiz explicó que el PET es un estudio que se hace regularmente para ver si hay tumores en el cuerpo, en el caso de ella se lo hace cada seis meses: “y en este último PET salió que tengo un tumor en la cabeza”.

Sonriendo de incredulidad, aseguró que le quitaron los espansores: “Tienen metal y no podían hacerme la resonancia magnética, ya me hicieron la resonancia magnética y en los próximos días me harán un PET cerebral”, contó.

La artista señaló que estaba hermética con esta información, porque fueron muchas cosas que digerir al mismo tiempo.

Expresó: "Fue volver a sentir un millón de pesadillas y mares de conflicto y de incertidumbre y de cosas que jamás pensé que iba a volver a sentir y ahora estoy más lista de exponerlo públicamente, y pues aquí estoy, gracias por sus bendiciones”, culminó su mensaje.

