Stephen King: Libros que lanzará en 2022

Este mes se realizará el primer lanzamiento del año del maestro del terror, Stephen King.

El desenlace de la historia de Gwendy, personaje creado por Richard Chizmar y King, será publicado el 15 de febrero.

El último libro de la trilogía, titulado “Gwendy's Final Task”, promete terminar la historia de Gwendy con “estilo”, adelantó el maestro del terror.

La publicación continuará con los hechos narrados en “Gwendy’s Magic Feather”, libro publicado en noviembre de 2019.

En el tercer y último libro Gwendy Peterson tendrá que proteger a toda costa una caja misteriosa, la cual le fue entregada cuando tenía doce años por un misterioso extraño, de poderosas entidades.

La protagonista tendrá que ejecutar una misión secreta para salvar el mundo, resalta la sinopsis del libro, publicada en la página web del escritor.

El 6 septiembre, el autor de bestsellers como “It”, “Misery”, “El Resplandor” o “Carrie”, lanzará otra novela, llamada “Fairy Tale”, protagonizada por un adolescente de 17 años y Radar, un perro.

Charlie, el adolescente, descubrirá un portal que lo transportará a otro mundo, donde el bien lucha contra mal, batalla que será liderada por él y Radar.

Cabe destacar, que el estreno de “Fairy Tale” será dos semanas antes del cumpleaños número 75 de King, tendrá 300 páginas y será el segundo libro que publicará en el año.

Por el momento, estos son los dos únicos estrenos que tiene programados para este año, no obstante, siempre cabe la posibilidad de que nos sorprenda con algunos más.

GWENDY’S FINAL TASK, the final book in a trilogy by me and Rich Chizmar, is coming next month. I think it finishes off Gwendy’s story in style.— Stephen King (@StephenKing) January 18, 2022