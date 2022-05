'Stranger Things', '¿Quién mató a Sara?' y otras producciones que estrenarán en mayo

A pesar de que Netflix sufrió una pérdida de suscriptores, unos 200 mil en el primer trimestre del año, la plataforma estrenará este mes 40 producciones.

Netflix añadirá a su catálogo de contenido cuatro documentales, seis producciones animadas, 13 series y 17 películas.

Por lo general, en mayo la industria no ofrece tantas novedades, sin embargo, la plataforma estrenará importantes títulos este mes como la cuarta temporada de "Stranger Things", el 27 de mayo y la quinta tanda de capítulos de "El marginal" (4 de mayo).

"Stranger Things" podría ser el estreno más importante de la plataforma y posiblemente uno de los más esperados del año. La temporada está dividida en dos volúmenes de capítulos, la primera parte llegará este mes.

Otras series que llegarán a la plataforma son: "Tres metros sobre el cielo: la serie" (4 de mayo), "The Circle" (4 de mayo), "Clark" (5 de mayo), "El pentavirato" (5 de mayo), "Hermanas de sangre" (5 de mayo), "Bienvenidos a Edén" (6 de mayo), "El sonido de la magia" (6 de mayo), "Christina P: Mom genes" (8 de mayo), "42 días en la oscuridad" (11 de mayo), "Belleza Salvaje" (11 de mayo), "El imperio de la ostentación" (13 de mayo), "El abogado de Lincoln" (13 de mayo), "Un vampiro en el jardín" (16 de mayo), "El diario del futuro (17 de mayo), "¿Quién mató a Sara?" (18 de mayo), "Insiders" (19 de mayo) y "Love, Death and Robots" (20 de mayo).

En el apartado de las producciones animadas están: "Marmaduke" (6 de mayo), "Vampire in the garden" (16 de mayo), "Pretty guardian Sailor Moon" (18 de mayo), "Un jefe en pañales: De vuelta a la cuna" (19 de mayo), "One Piece" (22 de mayo) y "My Little Pony: Deja su marca" (26 de mayo).

En cuanto a los documentales destacan: "Accidente nuclear" (4 de mayo), "Animales bebés" (5 de mayo), "Nuestro padre" (11 de mayo) y "El fotógrafo y el cartero: El crimen de cabezas" (19 de mayo).

En el segmento de las películas se aglutina la mayor parte de los estrenos del mes con títulos como "Incompatibles 2" (6 de mayo), "Déjate llevar" (6 de mayo), "El maestro de las fugas" (11 de mayo), "El faro" (18 de mayo) y "Instinto peligroso" (18 de mayo), "Jackass 4.5" (20 de mayo), por mencionar algunos de la lista.

A saber

Como es costumbre, unas producciones llegan y otras se van, este mes no es la excepción. Alrededor de 33 títulos, entre series y películas, ya no estarán disponibles en la plataforma.

"Bakugan - Battle Planet", "Gatao 2: El ascenso del Rey", "Monogamy", "Lo más sencillo es complicarlo todo", "Iris" y "Top Gun: Pasión y Gloria", son algunas de las producciones que salen del catálogo.

