Susan Elizabeth Castillo se despide de su abuela

La periodista Susan Elizabeth Castillo está pasando por un momento difícil en su vida, la pérdida de un familiar.

La abuela de la periodista, la señora Ofelia, falleció a sus 92 años. Fue la periodista, quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram.

Ella compartió que su abuela le enseñó muchas cosas en la vida, sobre todo, cuando era niña.

"Con la que aprendí a embarrarme de tierra, a trepar palos, a tirarme al río sin saber nadar, a fregar pailas con cenizas de fogón , a moler maíz y muchas cosas más", cuenta.

Continúa: "Tenía yo como 9 años y un verano agarre una bicicleta sin sillín por imprementera, me caí , venía llorando y me escondí en el cuarto a llorar , mi mamá ya venía a pegarme , y se mete mi Abuela y me dice: Vea levántese mijita, lávese la cara y se peina y se va jugar".

Para Susan Elizabeth Castillo, llegar al hogar de su abuela, y encontrarla en la sala de su casa, pero acostadita en su ataúd, no fue nada fácil.

"Lo siento, duele, duele despedirse, duele soltar. Llegar a esta sala donde siempre te encontraba viendo televisión y hoy te encuentro así", dijo.

"El descanso es necesario y merecido pero, parece imposible pensar que ya no estás, que no compartiremos más, no habrá más palabras, ni miradas ni te volveremos a coger la mano. Esa mano delicada, frágil como la vida y suave, llena de experiencias vividas. Porque a veces no hace falta nada más, sólo dar la mano, acompañar, estar, ser", reflexionó.

Los seguidores de la periodista le han dejado mensajes de condolencias y fortaleza tras esta pérdida.

"Mi más sentido pésame por la desaparición física de tu Abuela"; "Fuerza y resignación. Que en paz descanse la abuela ofelia"; y "Fuerza y resignación y paz en su corazón eres una de fe y Amor", fueron algunos de los mensajes.

