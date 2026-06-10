TalenPro celebra diez años de talento con propósito

TalenPro (Talento con Propósito), una iniciativa de la Fundación Puertas Abiertas (FUNPAEE), celebra este año una década al servicio de la comunidad con más de 60,000 beneficiados, 72 escuelas intervenidas, 5,000 jóvenes transformados con el programa y 212 egresados.

El Festival Intercolegial ha construido una "generación TalenPro" que sigue unida, motivándose e inspirando a otros porque más allá de una competencia se trata de compartir.

Ilka Ender, directora ejecutiva de FUNPAEE, explicó a Panamá América que durante diez años el programa ha fusionado talento con labor social mientras los jóvenes forman habilidades artísticas y humanas.

Asimismo, se resalta la importancia del propósito del talento, "para qué" lo usas, ya que puede inspirar, ayudar o incluso salvar vidas.

"Se busca que los jóvenes descubran su talento, pierdan el miedo y lo usen con conciencia", expresó Ender.

El décimo año del festival no será la excepción, el enfoque social será la nutrición saludable, especialmente, de la primera infancia, con un proyecto de restauración de comedores escolares, huertos y áreas recreativas. Adicional, se impartirán talleres de medio ambiente.

Convocatoria

El pasado 6 de junio, cerró la etapa de inscripciones y próximamente se realizará la semifinal.

El 2 de julio, tendrá lugar la semifinal de la Zona Este, el 4 de julio, en la Zona Centro y el 5 de julio, la Zona Oeste.