Tatiana Vélez se defiende de las críticas tras someterse a un procedimiento estético

Nuevamente Tatiana Vélez, expareja de “Yemil”, ha generado comentarios luego de someterse a un procedimiento estético.

Versión impresa

Hace algunas semanas Vélez viajó a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico, se realizó una lipoescultura con pexia mamaria.

Los procedimientos estéticos a los que se sometió fueron a cambio de publicidad y recientemente compartió su antes y después, lo cual ha provocado una lluvia de críticas.

Su apariencia antes de las cirugías fue fuertemente criticada y los comentarios fueron despectivos y crueles.

“Senos caídos”, “Senos de indígena”, “¿Cuántos hijos ella ha amamantado?”, “Así de caídas están mis esperanzas a que haya un mejor gobierno”, “Por poco se las pisa”, fueron algunos de los comentarios.

Vélez no se quedó callada y respondió a las críticas a través de sus historias en Instagram.

“Ustedes me dan dolor en este silicón, en este, porque en el otro no. Yo les voy a decir algo, ustedes creen que ese poco de comentarios, dizque: ay, tenías las tetas bien "fuck up" y no tenías ni hijos, que yo no sé qué... a mí no me interesa, así y se hacían desear chomba, así caídas, de indígena, como sea y se hacían desear”, comentó.

“Las tengo sofocadas a todas”, enfatizó Vélez.

VEA TAMBIÉN: Doralis Mela en recuperación luego de un accidente con una vaca

A pesar de las críticas algunos en las redes la defendieron.

“Definitivamente que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Que triste ver que mujeres critiquen a otra mujer”, “La gente si es ignorante y lo peor es que entre mujeres se destruyen”, “Ella es super guapa y ahora con la cirugía imagínate”, comentaron.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!