Doralis Mela en recuperación luego de un accidente con una vaca

La presentadora Doralis Mela es una de las más conocidas en el ámbito de los programas culturales de Panamá.

Doralis Mela se encuentra convaleciente luego de un accidente con una vaca.

La presentadora del programa sabatino tiene varios moretones, luego de que una vaca la pisara, tal como ella contó.

Doralis Mela estaba ordeñando al animal, cuando de repente le dio por sentarse abajo de ella, al parecer la vaca se incomodó y la pisó por varias partes de su cuerpo.

Tras el incidente, tuvo que buscar ayuda médica, pues el animal, que pesa bastante, pudo hasta fracturarla, se lee en el diario "día a día".

De acuerdo a "La Tepesita", como se le conoce a Doralis Mela, ella estaba agachada ordeñando, pero se cansó de estar agachada y se sentó ahí mismo en la raíz, "que mejor dicho debajo de la vaca ordeñando, sentada confiada", y en una de esas, la vaca se sintió incómoda y empezó como a patalear y la agarró abajo y "me pisó toda, pero no me quebró gracias a Dios; pudo haberme quebrado".

A raíz de esto Doralis Mela está en casa tomando desinflamatorios para las heridas, ya que le quedaron moretones bien grandes en las piernas.

"Vamos mejorando, falta el pisotón de las costillas", dijo, según "día a día".

Doralis Mela compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde tapa los moretones. Sin embargo, en un video los muestra.

Los seguidores le han dejado decenas de mensajes de recuperación.

