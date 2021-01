'Tiempo perdido', un tema para reflexionar

SlapDashMusic estrenó recientemente el sencillo "Tiempo perdido", tema que originalmente se llamaba "En busca del tiempo perdido" y que fue escrita por Gustavo García, pero no fue hasta el año pasado que se creó una versión actual.

Versión impresa

La canción es un llamado a preguntarte si has perdido el tiempo o lo has disfrutado y lo has hecho productivo para ti y para la gente a tu alrededor.

"Tiempo perdido" es una analogía de cómo vivimos, de una manera acelerada sin prestarle atención a los detalles y al mismo tiempo cómo podemos aprovechar el tiempo que a veces nos sobra.

En este sentido, el tema viene a dar un mensaje de conciencia hacia las personas para que de una u otra manera aprovechen el tiempo que en teoría parece perdido.

"Cada uno es dueño de su tiempo, cada uno hace con su tiempo lo que desea, pero el tiempo es dueño de todos, así que de la manera en que cada uno aprovecha o desaprovecha el tiempo, así mismo el tiempo nos dará lo que estamos dándole, si lo aprovechamos en algo productivo se convertirá en tiempo productivo y si lo desaprovechamos se transformara en un 'Tiempo perdido'", informó SlapDashMusic.

"Tiempo perdido" mezcla pop, rock y sonidos electrónicos para darle un toque moderno al mensaje y que al mismo tiempo pueda ser apetecible a distintas edades.

La artista que canta este tema es MsNannie, de 37 años, quien empezó cantando en el coro de la iglesia y la escuela.



'Tiempo perdido' es buscar dentro de ti cómo puedes aprovechar las oportunidades que se te presentan en forma de problema y transformarlo en oportunidades y beneficios.



Esta canción es un llamado a preguntarte si has perdido el tiempo o lo has disfrutado y lo has hecho productivo para ti y para la gente a tu alrededor.

Dato

La producción general de "Tiempo perdido" estuvo a cargo de SlapDashMusic y el artista SlapDash, los arreglos del tema fueron hechos por Zequias Flow, quien ha producido a otros artistas anteriormente.

VEA TAMBIÉN: 'Los Bridgerton': ¿Es una de las series más exitosa?

Puedes disfrutar este sencillo a través de https://bit.ly/3bH5oV4, actualmente se está trabajando en el videoclip y un video lyrics del tema.

SlapDashMusic

Una nueva propuesta musical que explora electrónica, pop, rock, bossa nova, jazz, oldies y más, mezclado con sonidos panameños, desde la saloma hasta el tamborito.