Tipos de mantenimiento para lograr gestiones eficientes

¿Por qué un adecuado mantenimiento trae beneficios a las empresas? Las organizaciones pueden ahorrar en costos, incremento de la vida útil de los equipos e infraestructuras, y más disponibilidad de espacio en las instalaciones.

Además tienen más eficiencia en la estimación de costos en los presupuestos anuales, minimizan el tiempo de interrupciones en las operaciones y un mayor respaldo de documentación técnica y legal.

En este apartado, es preciso recordar que en tiempos de pandemia la demanda de servicios de mantenimiento se incrementó alrededor de un 20% debido al mayor requerimiento del cuidado y limpieza de los ductos de aire acondicionado, y la necesidad de adecuar los espacios para que fueran operativos en esta situación, explica Antonio Pérez Díaz, gerente general de Grupo EULEN Panamá.

Mientras que en relación a la importancia del mantenimiento regular en las empresas Pérez Díaz advierte que "un plan de mantenimiento debe contemplar las labores: preventiva, predictiva y correctiva. Al lograr cubrir las dos primeras etapas, se conseguirá minimizar la última".

Las labores específicas requeridas y la periodicidad recomendada para cada empresa dependerán de la actividad a la que se dedique, a las actividades críticas realizadas y las especificaciones del equipo que se debe mantener, explica.

Por ejemplo, de manera general, los requerimientos de pintura deberían atenderse semestralmente, plomería y electricidad cada mes y climatización cada dos meses, ilustra el experto.

¿Qué incluyen las labores de mantenimiento?

Antonio Pérez Díaz contempla una variedad de requerimientos entre trabajos eléctricos, plomería, climatización, electrónica, acabados, cerrajería, prevención contra incendios, plantas eléctricas y ahorro energético, entre otros. Los requerimientos más frecuentes son para las áreas eléctrica, plomería y pintura.

En cuanto al personal requerido para prestar este tipo de servicios "dependerá de la cantidad de equipos y el tamaño de las instalaciones, requiriéndose en cada caso, desde visitas de cuadrillas de dos personas hasta equipos permanentes de 20 a 30 personas. Por ser servicios que utilizan herramientas en innovación constante, se requiere que el personal esté capacitado".

Plan integral

Dos aspectos esenciales que las empresas no suelen considerar en sus planes de mantenimiento son: los tiempos de duración y las recomendaciones técnicas que deberían atender posteriormente, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones, la posibilidad de un incremento de costos por daños no previstos y demás repercusiones que pudieran presentarse por no atender la gestión preventiva de manera oportuna.

