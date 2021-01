Tito Rojas: Familiares, amigos y seguidores se despidieron de 'El Gallo Salsero'

Familiares, amigos y seguidores se despidieron de Julio César Rojas, conocido como “Tito Rojas”, en un funeral celebrado en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse en Humacao, Puerto Rico.

El féretro de “El Gallo salero” fue recibido por miles de seguidores al unísono de uno de sus grandes éxitos, “Nadie eterno”.

“Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, dice parte de la letra de la canción que popularizó Rojas a principio de los 90.

El funeral se realizó como un velorio del pueblo, pues "El Gallo salsero” era muy humilde, familiar y cercano a la gente, detalla en una nota Analítica.

Durante las exequias fúnebres sus hijas Jessica y Kisha Rojas dedicaron unas emotivas palabras a todos los presentes, pidieron elevaran una oración hacia quienes el sonero dejó: su viuda, “Ivy” Escobar; su madre Carmen López de Rojas y sus dos hermanos.

“A veces somos egoístas y nos cuestionamos por qué se nos tiene que ir. Ese hombre sembró y cosechó tanto y de tantas maneras. Le doy las gracias por demostrar ese cariño, amor y agradecimiento por todo lo que mi papá ha hecho por nuestro pueblo y a nivel mundial. Por eso vivo orgullosa y agradecida, en estos momentos me siento la hija más segura del mundo porque todos los que están aquí lo están representando a él”, manifestó Jessica.

Por su parte, Kisha dijo “lo voy a extrañar, pero estoy tranquila, y en paz tengo mi corazón porque en vida honré a mi padre”.

Las medidas de bioseguridad: uso de mascarillas y el distanciamiento físico, fueron tomadas en cuenta por los asistentes.

Homenaje

El intérprete de “Señora” y “Señora de madrugada” fue despedido en medio de aplausos, música y hasta baile, algunos de los asistentes no dudaron en bailar los éxitos de El Gallo.

El alcalde de la entidad, Luis Raúl Sánchez, organizó junto a su equipo las honras fúnebres de El Gallo y anunció que dejó instrucciones en la legislatura municipal para nombrar la calle que conecta el Centro de Bellas Artes del municipio con el Coliseo para que lleve el nombre “Julio César Rojas López”.