Tokischa lanza su nuevo sencillo: 'Piscis'

La cantante urbana dominicana Tokischa lanzó su nuevo sencillo, 'Piscis', que celebra la libertad y el empoderamiento y en el que la interprete mezcla su particular estilo con los vibrantes ritmos y contagiosa energía del funk brasileño.



"El resultado es una fusión sonora auténtica e innovadora" que consolida a Tokischa "como una artista icónica, superando constantemente los límites creativos, enriqueciendo su dinámico repertorio", destacó un comunicado de la oficina de prensa de la cantante, rapera y controversial compositora.



El sencillo, estrenado la noche del pasado jueves, "transmite una gran sensación de empoderamiento y seguridad para el oyente", añadió la información.



'Piscis', producido por Papatinho, un productor que ha trabajado con artistas como Snoop Dog, "celebra la libertad del propio deseo, ofreciendo una vibra seductora y desafiante para los oyentes, y lo hace sobre una línea musical expansiva como lo es el Funk y la acostumbrada letra provocativa que sigue el propio concepto disruptivo de Tokischa", añadió.



La carrera artística de Tokischa despegó en 2018 con su primer tema ‘Pícala’ y desde entonces ha tenido un meteórico ascenso con el éxito en 2021 de ‘Linda’, junto a la española Rosalía, con quien posteriormente grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022).



Su catálogo también incluye una colaboración con J Balvin en el polémico tema ‘Perra’, cuyo video en YouTube fue retirado por el colombiano después de numerosas críticas por quienes lo tildaron de machista, así como su dúo en ‘Hung Up On’ con la estadounidense Madonna y en ‘De Maravisha’ con la argentina Nathy Peluso.