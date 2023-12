Tokischa, su concierto en Panamá tiene nueva fecha

Finalmente, Tokischa Altagracia Peralta, conocida mundialmente como Tokischa, se presentará en Panamá el próximo año, el 7 de febrero de 2024, en el Megapolis Convention Center.

A finales de julio, del año en curso, se informó que la “irreverente, irresistible y controversial” cantante se presentaría en el país como parte de “Popola Presidente World Tour 2023”, sin embargo, por diversas razones el evento se ha postergado.

El concierto tendría lugar el 28 de octubre, en Plaza Figali, pero debido a las manifestaciones en rechazo a la minería en Panamá se reprogramó.

La empresa de entretenimiento, True Company, confirmó la nueva fecha, reprogramación por motivos de logística ajenos al artista y su voluntad.

“Los boletos adquiridos con fecha anteriores serán válidos para esta fecha oficial. Agradecemos su comprensión”, se lee en el anuncio.

Cabe mencionar, que “El Boza” y Anyuri serán los encargados de abrir el concierto de Tokischa, además, se adelantó que la cantante estrenará temas nuevos y presentará una variedad de propuestas musicales que promete deleitar a sus seguidores.

Estreno

Recientemente, Tokischa lanzó “Daddy” con Sexyy Red, uno de los muchos sencillos sueltos que ha estrenado a lo largo del 2023.

En “Daddy” Tokischa y Sexyy Red samplean una línea de “Barbie Girl” de Aqua, algo que ya hizo Nicki Minaj e Ice Spice “Barbie World” para “Barbie”, pero le dieron ligeramente la vuelta.

Las cantantes incluyeron en la canción la inolvidable frase “come on, Barbie / let’s go party”, no obstante, reemplazaron “Barbie” por “Daddy”.

“(…) come on Daddy, let’s go party”, dice parte de la letra de la canción que invita a una fiesta mucho menos rosa.

