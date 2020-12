Tom Cruise explotó contra dos miembros del equipo de 'Misión Imposible 7'

El protagonista y director de la cinta “Misión Imposible 7”, Tom Cruise se enfadó en el set de grabaciones porque no se estaba cumpliendo con las medidas de bioseguridad contra la COVID-19.

El diario la Marca describió que Tom Cruise se molestó porque dos miembros del equipo de grabación no estaban respetando el distanciamiento físico mientras revisaban unas imágenes en el ordenador.

“Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", se escucha gritar a Tom Cruise en unos audios que compartió “The Sun”.

Debido a la COVID-19 en varias ocasiones se suspendió el rodaje del filme, por ello, se molestó al ver que algunos miembros del equipo estaban relajándose ante el cumplimiento de las medidas sanitarias, las cuales son necesarias para que continúe el rodaje.

"No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", grita Cruise en el estudio en Londres. "Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos", dice.

El actor también mostró su descontento porque la actitud de unos le puede costar el trabajo a otros. Cabe mencionar, que Cruise fue quien diseño los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 para retomar la filmación.

“¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? Eso es. Eso es. Confío en que ustedes lo harán", comenta Cruise.

Cincuenta miembros del personal de los estudios Warner Bros. en Leavesden, en el sureste de Inglaterra, quedaron atónitos por el estallido de ira del actor, se lee en una nota de Infobae.

“Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta”, explica.

Al final añade su preocupación por el estado de la industria audiovisual: “Pueden contárselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria!”.