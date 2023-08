Tom Cruise y su saga de adrenalina

Tom Cruise arrancó en 1996 con la franquicia de "Misión Imposible". Llevar a la gran pantalla la mítica serie de T.V. era un desafío que lo tenía como protagonista y productor. Más de 25 años después, y luego de pasar por grandes directores y reforzar filme tras filme su estelaridad con Ethan Hunt, aquel agente del gobierno Norteamericano, demuestra en su séptima entrega, nada menos, que siempre se puede lograr una historia aún mejor que la anterior.

En 2012 Cruise protagonizó la primera "Jack Reacher" uniéndose creativamente a Christopher McQuarrie, guionista responsable de aquel gran filme que fuera "Los Sospechosos de Siempre". A partir de allí, lo eligió como guionista y director de la que sería la quinta entrega: "Misión Imposible: Nación Secreta" (2015). En 2018, el Cruise productor repitió por primera vez director de la saga –luego de pasar por Brian de Palma (1996), las espectaculares escenas coreográficas de John Woo en la segunda (2000) y encontrarse con J.J. Abrams y unirse a su productora "Bad Robot" desde la tercera hasta la sexta entrega.

De esta manera, el equipo conformado por Cruise- McQuarrie da prueba una vez más que son una fuerte sociedad cinéfila.

En un mundo digital, en una cine plagado de efectos generados por computadora -los famosos CGI-, qué mejor que seguir poniendo el cuerpo, la inteligencia y la cinefilia, junto a la propia mitología de una saga que con este filme más el anunciado del próximo año -la parte 2- llegará a las ocho entregas.

Aunque no la dirigió, McQuarrie fue parte del guión y produjo "Top Gun: Maverick", el mega éxito de 2022, la película que salvó la taquilla y el cine. Hasta el propio Steven Spielberg se lo dijo a Cruise en la cena previa de los Óscars del corriente año: "Vos le salvaste el traste a Hollywood, te deberían estar eternamente agradecidos". Ya que Cruise y equipo batallaron para demorar el estreno del regreso de Top Gun después de 36 años, hasta que la pandemia mermara y se pudiera ver en el cine, para donde fue realizada. "Esto lo hicimos para ustedes, para ser vista en pantalla grande", declaró para sus fanes.

El desafío era mayúsculo. Luego de la anulación de "El Sindicato" y un malvado a la medida de Ethan Hunt, un némesis infiltrado en las propias esferas de los poderes de inteligencia, como Solomon Lane, qué nuevo desafío podrían encontrar los guionistas -donde se encuentra el propio director McQuarrie-, sin embargo, aquella frase atribuida a Einstein: "No se con que armas será la tercera guerra mundial, pero se que la cuarta, solo se dará con piedras y palos", parece aplicarse a la nueva trama de esta séptima entrega. Las fuerzas del mal, pueden ser mas que un enemigo externo no explicitado -como en "Top Gun 2"- si no una "Entidad". Una IA, una inteligencia artificial que se fue de las manos del hombre. McQuarrie y su co guionista Erik Jendresen, de seguro leyeron a Isaac Asimov y su "Yo, Robot", y muchas mas obras de la literatura fantástica.

Luego de que hace tan solo tres meses, líderes mundiales de diversas extracciones y disciplinas, hayan pedido que se detenga por seis meses la exploración y el avance de la IA, hasta que se pauten reglas claras, antes de que pueda ser demasiado tarde, llega la nueva "Misión Imposible", a romper aquella máxima en que Hollywood no crea tendencia si no que viene a mostrar el símbolo de una época. En este caso, todo se ha dado casi en paralelo.

Ethan Hunt sigue siendo un outsider, un hombre dentro de una organización paralela a las tradicionales, IMF (Impossible Mission Force), según como se traduzca puede ser FMI -hasta existe una humorada sobre eso, por el Fondo monetario internacional-, que descree de las normas, junto a su equipo, que les es incondicional.

En la película todo es parte de la aventura, y pese a la propia mitología de la saga, su realizador parece ceñirse al western, con su polvo -la arena en este caso del desierto-, reemplazando el caballo por una súper Moto Cross, y la imperdible locomotora a vapor y su halo de misterio.

Ilsa, Benji, Luther, junto a la Viuda Blanca y nuevos personajes como Grace (Hayley Atwell, la Agente Carter de "Capitán América" y su rostro cinematográfico) y Esai Morales como Gabriel, completan el elenco para continuar con el festín adrenalínico.

Es verdad que las dos horas y cuarenta minutos del filme puedan resultar "largos" para los que no sean súper fanáticos de la saga, sin embargo en su última mitad y en especial en la media hora final su resolución cuenta con una gran dosis de espectacularidad e ingenio. Y deja la puerta semi abierta para lo que será la segunda parte.

¿Habrá después de eso, más aventuras de Ethan Hunt y equipo?. Estará por verse, por ahora, a sus 61 años, Tom Cruise, en su triple rol de protagonista, productor, y hacedor de estos mega hits, continúa en plena forma.

