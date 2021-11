Tom Holland y Zendaya no están listos para hablar públicamente de su relación

Desde que Tom Holland y Zendaya fueron captados besándose en el interior de un vehículo, en febrero, ambos han guardado silencio sobre su relación, sin embargo, pronto tendrán que enfrentarse a una horda de seguidores y medios de comunicación por la gira de promoción de "Spider-Man: No Way Home".

La confirmación implícita de que la relación amorosa trascendió las pantallas emocionó a sus fanáticos, pero no faltó quien afirmara de que se trataba de un truco publicitario.

En una reciente entrevista para la revista "GQ", Holland y Zendaya se sinceraron sobre su relación sin entrar en detalles.

Holland dijo que unos de los precios de la fama es que la privacidad es algo que no puede controlar. "Nos sentimos como si nos hubieran robado nuestra privacidad", expresó.

El histrión confesó que no es que no se sintiera listo para hablar sobre su relación con su coestrella, simplemente no quería hacerlo, ya que siempre ha sido firme con mantener su vida personal en privado.

El protagonista de "Spider-Man: No Way Home" afirma que no está listo para hablar sobre el tema sin Zendaya, la respeta y considera que no solo le compete a él sino a ambos, por ello, tendrán esta conversación cuando estén listos, pero juntos.

Zendaya, por su parte, considera que cuando realmente se ama a alguien algunos momentos o cosas deberían ser solo de quienes conforman la relación.'



En 2017, iniciaron los rumores de que Tom Holland y Zendaya tenían más que una amistad.



En febrero de este año, Holland y Zendaya fueron vistos dándose un beso en el interior de un vehículo, desde entonces han guardado silencio y han evitado hablar sobre su relación.



Pronto la pareja realizará una gira para promocionar la tercera cinta de Spider Man.

"Creo que amar a alguien es algo sagrado y especial, y algo que quieres lidiar y pasar y experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman", admitió a la revista.

Romance

Luego de que la pareja fue vista besándose, Tom Holland ha compartido varias veces fotografías de Zendaya en su perfil de Instagram, una de las publicaciones era por su cumpleaños y otra para felicitarla por el premio que obtuvo en los "Oscars de la moda".

En 2017, iniciaron los rumores de que las celebridades tenían más que una amistad, no obstante, querían mantenerlo en privado, estaban pasando mucho tiempo juntos e inclusive ya se habían ido de vacaciones.

Al igual que Holland y Zandaya otras estrellas que han protagonizado las cintas de Spider Man también han tenido uno relación en la vida real; entre 2001 y 2004, Tobey McGuire y Kristen Dunst fueron pareja y de 2011 a 2015, Andrew Garfield y Emma Stone tuvieron un noviazgo.

