'Tumbadores': Cinta panameña presenta a su elenco

Todo está listo para empezar el rodaje en Panamá de "Tumbadores", película que contará con talento nacional e internacional.

La cinta es el proyecto Ópera Prima de la directora María Isabel Burnes y es producida por Mariel Garcia Spooner.

Recientemente, se dio a conocer de manera oficial el elenco que dará vida a esta historia.

Como ya se había adelantado, el filme contará con la actuación del actor colombiano Fernando Solórzano, la actriz emergente Mari Gaby Sealy y los cantantes Chamaco, Danny Yash y "El Tachi".

También cuenta con las actuaciones de los actores panameños Julio Chamorro, Ana Alejandra Carrizo, Miguel Oyola, Moyra Brunette, Madelaine Guevara, Larry Diaz, Janelle Davidson, Fabiola Sánchez y los actores naturales Mohamed Ali y Joao Brenes.

Sobre este elenco, la directora dijo: "Buscamos una mezcla entre nuevos talentos y actores profesionales que aporten realidad y cotidianidad a la historia".

Contarán con la colaboración de los guionistas Diego Cañizal y Alonso Torres.

El filme es una coproducción entre las casas productoras Too Much Productions, Hello October, Wiznitzer Films e Inercia Películas de Colombia.

"Tumbadores" fue ganador del Concurso Fondo Cine de Panamá 2020 en la categoría de desarrollo y producción y es realizada también gracias a fondos del Programa Ibermedia.

Sinopsis

Manuela la hija de un narcotraficante planea un tumbe contra el cártel que trabaja su propio padre, desatando una guerra entre narcos y tumbadores.

Una poderosa historia que, más allá de los propósitos de la protagonista, tiene un efecto sobre el empoderamiento femenino.

"Tumbadores" es una película de crimen, un género que las mujeres usualmente no dirigen.

