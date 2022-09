Ulpiano Vergara responde a las declaraciones de Olmedo Anael

¡Sigue la polémica! El señor Ulpiano Vergara no se quedó callado luego de que su exvocalista, Olmedo Anael Rizo, realizará un live señalando que su salida de la agrupación se debió a que lo exhibían delante del público y de sus compañeros, que no le pagaban incapacidades, aunque las presentaba.

Además, Olmedo Anel destacó que el señor Ulpiano Vergara lo dejó mal en una entrevista que realizó en un programa de radio, tratándolo de irresponsable.

"EL Mechi Blanco" y su equipo de trabajo enviaron un comunicado en el que explicaron que el joven Olmedo Anael Rizo fue presentado como cantante de la agrupación Ulpiano Vergara y Los Distinguidos en diciembre del año pasado, contando en ese entonces con 17 años, lo que motivó a que las autoridades les exigieran como empresa una serie do requisitos para que él se mantuviera en la posición.

"Como empresa dedicada a la música típica esto nos extrañó, porque en todas las agrupaciones siempre se ha contado con talentos desde sus minorías de edad, pero nuestra reglamentación legal así lo exige y decidimos cumplir con lo que las autoridades sugieren, porque confiábamos en el talento de Anael", explicaron.

Al pasar de los días siempre existían disconformidades o exigencias por parte de sus representantes legales, mismas que trataron siempre de cumplir, pero que las siempre y cuando no afectaran los demás procedimientos internos de la empresa, de acuerdo al comunicado.

"En el mes de marzo sus padres, quienes ejercían su representación por ser menor de edad deciden que Anael deje de estar en la planilla formal de la empresa y que ofrezca el servicio de cantante como un honorario profesional. Aún estando la administración en desacuerdo se tuvo que acceder. Desde ese momento la empresa cubría sus honorarios sin ningún tipo de descuento y se le explicó que lamentablemente al estar ofreciendo un servicio profesional no se le podían cubrir incapacidades en el caso de haberlas, no se pagaría décimo tercer mes, ni vacaciones, ni ningún tipo de prestación de índole laboral y así lo aceptaron", destaca.

También se lee, que en efecto, Anael se enfermó, dejó de asistir a un evento y ese mismo día recibieron una foto desde la casa del exvocalista en donde se veía que estaban celebrando. ¡Ay, madre!

"Al día siguiente nos manifiesta que deseaba ir a los siguientes eventos del fin de semana, pero que no podía cantar, solo haría acto de presencia para que no se notara tanto su ausencia en la tarima, procedimos a notificarle a los otros dos cantantes para que se hicieran cargo del repertorio. Una vez en los eventos, él decidió cantar algunas canciones. Toda empresa musical paga a sus colaboradores por presentación (no es un tema de rendimiento), pero si en la presentación solo cumpliste con un porcentaje de la misma es lógico que se realice el ajuste económico y que este se compense a quien sí hizo la labor", comentó el equipo del acordeonista.

“A Anael se le pagaba un honorario profesional equivalente a cantante y churuca. El hecho de que no tocaba la churuca en todos los eventos no quiere decir que como empresa no se le podía pedir que excepcionalmente lo hiciera”, dijeron. "Nunca llegó a nuestra administración una incapacidad emitida por médico idóneo en donde él pueda asegurar que no se le cubrió, a pesar de como ya indicamos él mismo decidió estar fuera de los beneficios de planilla", se lee.

Recalcan que en las últimas semanas antes de su salida ocurrieron temas puntuales que hicieron que el director musical de UV y Los Distinguidos le llamará la atención como todo líder:

- El 20 de agosto, fecha del cumpleaños de Olmedo Anael, él mismo se ausentó al evento programado en Antón y lo hizo sin comunicarlo previamente, el día 21 de agosto se le pidió explicación y simplemente mintieron que habían solicitado el permiso a diferentes personas que llevan roles en la agrupación con anterioridad y no fue así.

- El 26 de agosto indicó que salió de La Chorrera a la 1:00 p.m. y llega a Aguadulce a las 11:00 p.m., teniendo que empezar la agrupación sin él, sin explicar el motivo de su tardanza y nuevamente se procede a explicarle que en este tipo de negocio la puntualidad es fundamental, en ningún momento se le llamó la atención con la intención de humillarlo o de desempeñar un papel de padre.

¿Polémica por el cigarrillo electrónico?

Olmedo Anael aceptó que sí fumaba y que eso le molestaba a los administrativos del grupo. Ante esto el comunicado señala: "El tema del cigarrillo electrónico el cual él mismo acepta, siempre se le dijo: tu principal instrumento de trabajo es tu voz, la debes cuidar de todo tipo de circunstancia, eso incluye fumar, tomar bebidas frías, hasta tomar sereno. Los cantantes nos pueden corroborar que es así. Inclusive, se le pagaron clases de canto y proyección a las cuales dejó de asistir". ¡Fuerte!

A pesar de los llamados de atención sobre esto, Olmedo Anael hizo caso omiso. "El sábado 27 de agosto en el Jorón Zebede fue la última presentación de Anael con la agrupación y ni siquiera fue digno de comunicar personalmente que ya no seguiría en la misma, solo se limitó a enviar un mensaje al grupo de WhatsApp donde están todos los integrantes de la agrupación comunicando su salida. Antes de eso se había bajado de la tarima sin mostrar respeto alguno siquiera hacia sus compañeros", se lee en el extenso comunicado.

Los directivos del grupo aclaran que los que conocen a Ulpiano Vergara saben que muy pocas veces es de llamar la atención, él desde sus inicios como jefe, es muy pacífico y busca siempre la forma de enseñarles en base a su experiencia cómo deben realizarse las cosas. "Pero esto no excluye que en un momento dado como propietario de su empresa exprese su descontento. Cada empresa tiene sus reglas, y los trabajadores o cualquiera que preste un servicio a las mismas deben cumplirlas. En este tipo de negocio que nos encontramos ante la palestra pública es muy difícil explicar y que todas las personas entiendan nuestra posición y por eso muchas veces hemos decidido callar, respetando el derecho propio de cada cual, pero eso no quiere decir que es la empresa o quienes la representan los culpables de todo lo que ocurra", dice en el comunicado y recalcan que: "Ya no vamos a callar, seguiremos aclarando nuestra posición".