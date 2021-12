Un adiós al actor Harvey Evans

Broadway vuelve a ponerse de luto tras la muerte del compositor Stephen Sondheim: el actor Harvey Evans, conocido por sus simpáticas interpretaciones en muchas de las grandes producciones de Broadway, ha fallecido a los ochenta años la víspera del día de Navidad.

Su muerte fue anunciada por el actor de Broadway Lawrence Leritz, buen amigo de Harvey Evans. Él confirmó que el carismático actor había fallecido en el Actors Fund Home en Englewood, New Jersey, de acuerdo a agencias internacionales de noticias.

"Toda la comunidad de Broadway le adoraba. Era un hombre amable, acogedor, divertido y siempre tenía una sonrisa en su cara. ¡Era un hombre tan cariñoso! Siempre que te veía, te abrazaba", reveló.

Tras conocerse la noticia, los homenajes al actor, que protagonizó "Anyone can whistle", "West side story", "Follies", "Hello" y "Dolly y Gypsy", en Twitter no pararon.

"No puedo describir con palabras lo que Harvey Evans significaba para mí", escribió Tony Yazbeck, actor nominado a un premio Tony, en sus redes. "Era la amabilidad personificada, tan divertido, siempre te apoyaba. Vino a todos los shows que hice y me inspiraba para continuar adelante en mi carrera" y añadió que su corazón era tan grande "como su increíble carrera".

"Descanse en paz, Harvey Evans. Encantador, amoroso, uno de los hombres más adorables que he tenido la bendición de conocer", escribió el actor, bailarín y cantante, Bebe Neuwirth.

Paul Rudnick, por su parte, aseguró que por Evans ama los musicales.'



Anyone can whistle, West side story, Follies, Hello, Dolly y Gypsy, fueron solo algunas de las legendarias producciones en Broadway que Harvey Evans protagonizó.

Evans nació en Harvey Hohnecker y creció en Cincinnati, donde se enamoró del teatro musical, cuando vio en gira de "Song of Norway".

“Pasé toda mi infancia esperando graduarme de la escuela secundaria para poder ir a Nueva York y estar en un espectáculo de Broadway”, dijo Evans a Playbill.

El primer musical de Evans como bailarín en Broadway fue "New Girl in Town", protagonizada por Gwen Verdon y coreografiada por Fosse.

