Ursula Kiener: 'Saludos a todas esas personas en Panamá que piensan en mí todos los días'

Ursula Kiener nuevamente genera revuelo por un comentario que publicó en sus redes sociales.

No sé si recuerdan que Ursula Kiener hace unos meses causó polémica luego de anunciar que se iba de Panamá.

En ese momento escribió: "Nos vamos en una aventura para todos los que dijeron que yo tenía que esperar una vacuna... No lo creo". En la imagen se le vio acompañada de su mascota y además mostraba que se estaba cumpliendo con el "distanciamiento social" en la aeronave.

Estas palabras encendieron las redes y recibió todo tipo de comentarios desaprobando sus acciones.

El fin de semana Ursula Kiener nuevamente escribió un comentario junto a un video de una playa en su Twitter que generó varias reacciones.

En esta ocasión escribió: "Saludos a todas esas personas en Panamá que piensan en mí todos los días".

"Acá estoy bien, todo sigue abierto, no hay cuarentena ni toque de queda. Video de la playa hoy", añadió.

Uno de los mensajes que le dejaron es: "Disculpame, Italia, España, Inglaterra está tomando fuetes medidas nuevamente para evitar rebrotess, según entiendo debemos salir y sin tener temor a contagios, porque es absurdo o lo que Leo muchas veces en tus tweets".

Tambien se lee: "¿Y tu quien eres ? Vaya ombe, quédese en su europa donde “todo está abierto” según tú. felicidades"; "Entonces disfrute su libertad y olvídese de los panameños que estamos bien gracias a Dios saliendo poco a poco de está pandemia y ni siquiera nos acordamos de usted viva feliz"; "Ojalá defendieras a Panamá así como defiendes a Europa. Yo creo que eres más europea que panameña"; y "Ella es tan panameña como la Arepa", entre otros.

Algunas de las reacciones de Ursula Kiener a estos mensajes fueron: "Yo no estoy en Italia, ridículo tú, solo NO apoyo las cuaretenas en ninguna parte del mundo, alla tu si quieres que te encierren"; "es octubre y estaba lloviendo.. si tu crees que no te van a volver a encerrar estas muy equivocado"; y "se llama Estoril, muy lindo el pueblo... lastimosamiente el dia estaba feo pero voy a regresar esta semana creo".

Sin embargo, tuvo sus adeptos, quienes le dejaron comentarios como: "Disfruta y tira lejos ese celular, por la paz mental es lo mejor. Uno nunca quedará bien con todos, mientras seas feliz, nada más importa! Enjoy it!!; "Que la sigas pasando bien"; y "Amiga, yo te pienso con envidia de la buena. Sigue disfrutando y posteando tus fotos que así me transporto a hermosos y pintorescos lugares".

Además, luego de este comentario, Ursula publicó: "Para aclarar a todos ustedes vidajenas: yo no estoy en Italia, estoy bien y apoyo cualquiera protesta en contra de encierros en cualquiera parte del mundo".

