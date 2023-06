Vannie Arrocha y su trabajo sobre 'La Doctora'

"Es difícil reconstruir una vida a base de fuentes", dice la poeta y periodista Vannie Arrocha, sobre el trabajo de investigación que realizó para hacer realidad su libro "La Doctora-Lidia Sogandares. La primera médica panameña", obra que ya tiene una segunda edición.

Es un libro que recoge la biografía de la primera médica cirujana y primera ginecobstetra de Panamá, Lidia Sogandares.

Arrocha, quien también es correctora de estilo, cuenta detalles de lo que fue su camino para hacer realidad este libro.

La información sobre la doctora la encontró por medio de fuentes primarias (cartas, fotos, entrevistas a familiares y amiga, pacientes y médicos), fuentes secundarias y referencias bibliográficas.

En 2014, cuando comenzó a investigar sobre Lidia Sogandares, en la Internet solo estaba la reseña que tiene la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología en su página web. Hoy por hoy, encuentras un montón de información y la mayoría está relacionada "a mi investigación".

Retos

Para Arrocha lo más difícil en ese camino de contar la historia de Sogandares es que en 2014, habían pasado 43 años de su muerte y la figura de Lidia estaba en el olvido.

"La información estaba dispersa: En la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero encontré datos sobre su trayectoria estudiantil en Panamá y su desarrollo como profesional; en la biblioteca de la Georgetown University, en Washington D.C., encontré información sobre su vida personal y familiar", dice a Panamá América.

"Cuando decidí escribir sobre Lidia Sogandares mi meta siempre fue hacer la biografía de una humana, con virtudes y defectos, no hacerla una santa. No conocerla fue una limitante: Aunque desde 2014 tuve acceso a una rica fuente oral en la persona de Carmen Sogandares de Mackenzie, sobrina de Lidia, me hubiese encantado preguntarle a la misma médica por qué no se casó, cuán duro fue romper con la tradición de que todos los médicos fueran hombres en el Hospital Santo Tomás, qué la llevó a botar la frase: 'No he actuado nunca como una mujer, sino como un médico", cuenta.

El tiempo empleado y el recurso económico: "Por siete años, hice la investigación en mi tiempo libre (en mis vacaciones e incluso cuando estuve desempleada) y me la autofinancié. Previo a viajar a Washington, busqué patrocinio pero no conseguí. Fue al finalizar el libro que me dio por tocarle la puerta a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y me ayudaron con la impresión del libro 'La Doctora – Lidia Sogandares. La primera médica panameña".

Proyectos

"Quiero seguir investigando sobre mujeres del siglo XX que hayan contribuido a forjar la historia del país, como la feminista Esther Neira de Calvo o la enfermera Enriqueta Morales, pero será más adelante", adelanta.

