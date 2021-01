Vicente Fernández se disculpó luego de ser señalado de manosear a seguidoras

El "Charro de Huentitán”, Vicente Fernández se disculpó públicamente luego de que circularan varios videos donde se le veía tocar indebidamente a unas seguidoras.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, don Chente declaró: “Yo vi la foto, y efectivamente, sí puse mi mano primero en el estómago, luego la subí un poco, pero no me di cuenta que la puse precisamente en el pecho”.

Asimismo, el intérprete dijo que no presionó el pecho de la mujer con su mano, se lee en La Botana.

“Sí quiero pedirles una disculpa a todos los medios, porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera, y no por esto. Les ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención”, comentó Vicente, quien dice que es muy extraño que se hayan tardado tres años en sacar a la luz estas imágenes y decir que la había acosado.

Fernández calificó como un “accidente” la situación que ocurrió con la chica que denunció la situación a través de Tik Tok y explicó que percibe como acoso.

“Acosar es que yo la haya llevado a las caballerizas, eso es acosar. Y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella, y no sé, no he visto las otras dos”, refiriéndose a otras dos mujeres que también aseguran que don Vicente se aprovechó y las tocó de manera inapropiada.

Fernández aseguró que siempre ha respetado a su público, especialmente a las mujeres y negó que en algún momento haya tocado a alguien intencionalmente.

Las disculpas de don Chente llegan unos días después de que su hijo, Vicente Fernández Jr. saliera en su defensa.

Jr. explicó que lamentaba que no se hablará de las cosas positivas que hace su padre y que la atención se centre en el escándalo reciente.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, detalló la mujer del último video y a quien el cantante le pidió disculpas.