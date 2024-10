Víctor, el ex de Gaby Garrido, se despidió de Baldor

La expareja de Gaby Garrido, Víctor, también se despidió de Baldor.

Víctor, con quien Garrido se planteó en su momento volver a casarse, usó su cuenta de Instagram para compartir algunos de los momentos que tuvo con el can de su expareja.

"Descansa en paz gordito", escribió Víctor.

La tarde del 28 de octubre, Garrido informó que su mejor amigo falleció y agradeció el regalo que fue tenerlo por nueve años como compañero de aventura.

"Baldor Antonio, mi gordito precioso. Te voy a extrañar infinitamente. Nueve años de disfrutar de muchas babas, pelitos en la ropa y aventuras juntos", escribió la mañana de este martes la panameña.

Garrido también agradeció a todos aquellos que preguntaban a diario por su mascota y que vivieron sus aventuras por los últimos nueve años.

Ruptura

A inicios de año, Víctor y Garrido estuvieron de visita en Panamá, no obstante, según el relato de la panameña, un día su entonces pareja se levantó y decidió no estar más con ella.

En febrero, solo le tomó dos días al joven recoger sus "cosas" e irse de la casa de Garrido. "Nunca lo volví a ver y lloré como una magdalena", dijo al "Lo sé todo", a mediados de agosto.

En la entrevista, Garrido confesó que esta ruptura le dolió más que su matrimonio.

Víctor, por su parte, comentó que hubo una buena relación, faltaban cosas, mismas que no se notaban en las redes, pero no iba a hablar mal de su ex y le desea lo mejor.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!