'The Witcher': curiosidades de la segunda temporada

Falta muy poco para que Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer continúen su historia ligada por el destino en la segunda temporada de "The Witcher", serie original de Netflix inspirada en los libros escritos por Andrzej Sapkowski.

"Geralt acepta su destino mientras protege a Ciri de las fuerzas que pelean por el control del Continente, y del misterioso poder que ella tiene", resalta la sinopsis de la segunda temporada.

En el marco del lanzamiento de los nuevos episodios, este 17 de diciembre, te presentamos algunos datos curiosos sobre la segunda temporada.

- La primera temporada estrenó el 2019 y el rodaje de los nuevos episodios se retrasó debido a la pandemia, pero finalmente la filmación concluyó en abril de este año.

- Henry Cavill, Geral de Rivia en la serie, sufrió un accidente en el rodaje de la segunda temporada y se lesionó el tendón de la corva de una de las piernas mientras filmaba una escena de acción.

- La temporada tendrá 8 capítulos, en la WitcherCon, celebrada el 9 de julio, se reveló el nombre de siete episodios: "A Grain of Truth", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" y "Voleth Meir".

- Los nuevos capítulos retoman la historia donde quedó en la primera temporada, el encuentro de Ciri y Geralt.

- La segunda temporada sigue una narrativa más lineal (cronológicamente) a diferencia de la primera, la cual se desarrolló en diversas líneas temporales, lo cual fue un poco confuso para los espectadores.

- Los nuevos episodios tendrán menos contenido erótico y muchas más escenas de acción.

- Tomatazos adelanto que la segunda tanda de episodios ya tiene reseña de los críticos y sorprendentemente son mucho más positivas que las de la primera temporada.

