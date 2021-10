'Wonka', la versión joven del amante de los dulces

En 1971, el actor Gene Wilder, en "Willy Wonka y la fábrica de chocolate", y en 2005, Johnny Depp, en "Charlie y la fábrica de chocolate", dieron vida al papel de Willy Wonka y en la actualidad un nuevo actor personificará una versión joven del amante de los dulces.

Timothée Chalamet interpretará a la versión joven de Willy Wonka, está ambientada antes de que abriera la fábrica de chocolates, y el actor publicó las primeras imágenes de él personificando a Wonka.

Chalamet, quien se impuso a Donald Glover, Ryan Gosling, Ezra Miller y Tom Holland; también buscaban interpretar el codiciado papel en "Wonka", lucia en el primer vistazo el clásico sombrero y ropa victoriana.

"El suspenso es terrible, espero que dure...", escribió el actor en la descripción de las dos imágenes, la primera es la del personaje, y la segunda, es de uno de sus accesorios, el bastón.

"Wonka", precuela de "Charlie y la fábrica de chocolate", bajo la dirección de Paul King, explorará algunos aspectos de la infancia del personaje, como el trato de su padre y su prohibición al consumo de azúcar, algo que se reflejó en la versión interpretada por Johnny Depp.

Hasta el momento, esto es lo se conoce sobre el personaje creado por Roald Dahl, al parecer tendrán que esperar para conocer qué hizo Wonka antes de convertirse en una exitosa fábrica de chocolates.

Para esta secuela se mantendrá el espíritu de las cintas anteriores, complacerá a los seguidores de las canciones de Wonka, ya que la cinta tendrá varios números musicales y hay probabilidad de que narren cómo entran los Oompa-loompa a la vida de Wonka.'



El rodaje de la cinta está en marcha, no se ha presentado ningún retraso, y se espera que la cinta arribe a las salas de cine en marzo de 2023.

Reparto

Colin O'Brien, Sally Hawkins, Olivia Colman, Jim Carter, Mathew Baynton, Simon Farnaby, Rich Fulcher, Keegan-Michael Key, Kobna Holdbrook-Smith, Rowan Atkinson, Paterson Joseph, Calah Lane, Matt Lucas, Natasha Rothwell, Tom Davis, Rakhee Thakrar y Ellie White, acompañan a Chalamet al frente del reparto.

Chalamet fue nominado por la Academia al "Mejor Actor" por su actuación en la cinta "Call Me by Your Name", de 2017, y donde interpretó el papel de Luca Guadagnino.

El actor, de 25 años, también ha participado en las cintas "Little Women", "Beautiful Boy", "Intersteller" y "Dune", su más reciente éxito en la pantalla grande.

