Yailin La Más Viral no quiere que hablen más de ella: 'Tengo a mi abogado listo'

Tras una serie de intrigas sobre el matrimonio de Anuel AA y Yailin La Más Viral, la cantante de música urbana rompió el silencio y lanzó una fuerte amenaza.

“Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo a mi abogado listo y ready para lo que yo diga… Se acabó el relajo, denle, tiren, que los estoy esperando”, escribió Yailin en sus historias de Instagram.

La advertencia se dio tras una serie de rumores en torno a una presunta infidelidad de Anuel, pero también fue lanzada luego de que la intérprete fue señalada de presunto robo de vestuario.

Hace pocos días una estilista venezolana dijo que Yailin supuestamente le debía un dinero por unos outfits que le envió en unas maletas para una sesión de fotos y un video. Según explicó la mujer, el equipo de la esposa de Anuel AA no le respondía y le enviaron el dinero incompleto así que decidió exponerla en las redes sociales.

"El vestido no se entregó, hay que pagarlo. Semanas jalando bolas para que pagaran el vestido, escribiéndole a uno, escribiéndola a otro. Nadie le llegó con la información a los jefes, no es mi culpa. Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque", comentó la diseñadora en un live, en el que nombraba a Yailin.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hecho un comunicado oficial sobre el estado de su relación, pero se han mencionado varios comentarios contra de Yailín, en los que, supuestamente, la rapera habría estado con el cantante de reguetón por dinero, así como que Anuel AA no la habría querido realmente, sino que la habría “usado”.

La vidente Viera, es reconocida en las redes sociales por sus lecturas del tarot, además de hacer predicciones sobre la vida de los famosos, por lo que esta vez aprovechó la coyuntura y emitió un mensaje sobre lo que habría pasado con la relación de los dos artistas, según sus cartas.

“¡Yailín, mi amor, te duró muy poco! A través de las cartas puedo ver un distanciamiento entre ambos”, comenzó diciendo Viera, añadiendo que, tal cual lo han evidenciado en las redes sociales, la pareja no estaría junta y la relación no iría nada bien.

Entre sus predicciones, la vidente expresó varias afirmaciones en contra de la pareja, asegurando que Yailín estaba con Anuel por dinero y que él la había “usado” para olvidar a la colombiana Karol G, por lo que el cantante no la quería “de verdad”.

Por su parte, Anuel AA está muy enfocado en su música. Hace unos días, el reguetonero ha lanzado la canción “Nosotros”, la cual formará parte de su próximo álbum "Las Leyendas Nunca Mueren 2".

