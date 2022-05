'Yailin La Más Viral' sufre un percance en un concierto en New Jersey

"Yailin La Más Viral" sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por un percance en la tarima.

La novia de Anuel AA pasó un momento bochornoso en una tarima en New Jersey, Estados Unidos, cuando en la mitad de la canción se le salió "el gallo".

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, se da cuenta y evita seguir cantando por unos segundos.

Para disimular el momento, quien hacia la segunda voz canta de fondo, dando tiempo a la artista para que se recuperara. Un video grabó el percance.

Hace unos días, Anuel AA y su novia también pasaron un momento incómodo en un concierto de Anuel en Las Vegas, el dj del evento colocó una canción de su novia ‘Yailin', pero al público esto no le gusto.

Los presentes empezaron a gritar y coreaban el nombre de Karol G, pidiendo un tema de "La Bichota".

Pero esto no es todo, pues otra de las molestias que ha generado en el público que ha intentado imitar todos los momentos que vivió junto a Karol G, como la celebración de San Valentín el pasado 14 de febrero, se lee en Infobae.

Sumado a esto, se desató toda una polémica por cuenta de las declaraciones de una de las asistentes al show de la dominicana -que se ha vuelto viral, al igual que el nombre de la artista-, en el que la mujer asegura que no le permitieron ingresar al evento por cuenta de la peluca azul que llevaba, parte del atuendo que utilizó para aquella noche.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar se había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul", expresó la seguidora.

"Digo yo, no sé si representando a Karol G. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca… Es increíble”, expresó la seguidora de Yailín, la más viral, añadió .

