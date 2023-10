Yailin 'La más viral' y Tekashi son acusados de mala paga

Yailin “La más viral” y Tekashi 6ix9ine, han sido acusados de ser malas pagas.

La decoradora del bautizo de Cattleya aseguró que la pareja de colaboradores acumuló una deuda de miles de dólares que no han pagado.

La dominicana y el rapero siempre hacen gala de sus lujos por lo que resulta contrastante que sean señalados por no pagar una deuda que rondaría los $20 mil.

En el programa “Lo sé todo”, el pasado 6 de octubre, se hizo pública la exigencia del pago y rápidamente se difundió en redes sociales.

“Deben una gran cantidad de dinero”, se dijo en el show y presuntamente, los colaboradores manifestaron a través de su equipo que no van a pagar.

La decoradora explicó que el pago guarda relación con la escenografía que se usó para el video de “Mía”, sencillo que “La más viral” le dedicó a su primogénita y con el que la presentó formalmente a sus seguidores.

De acuerdo a las declaraciones de la afectada, se hicieron dos montajes, el primero lo pagó el rapero estadounidense, y el segundo fue el que generó la polémica, pues de acuerdo a varios medios de comunicación, fue dicho trabajo el que no se le pagó a la colaboradora.

“Tekashi quería llevarse los lauros de 'yo fui el decorador', porque él iba a ser el que iba a grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video”, puntualizaron al recordar que la pareja de famosos quería usar parte del primer montaje para bajar los costos, pero no previeron que ello también generaría honorarios para la decoradora.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar”, dijo la mujer al programa.

Los colaboradores no han ofrecido una declaración sobre las acusaciones de la decoradora.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!