Yalitza Aparicio habla de la enfermedad que tiene en su rostro

La actriz Yalitza Aparicio se sinceró y contó a sus seguidores que por descuido ahora está padeciendo de una enfermedad en la piel.

Yalitza Aparicio hizo la confesión a través de un video publicado en su canal de YouTube donde dijo que si bien se piensa que los famosos tienen piel perfecta, la suya no lo es pues tiene manchitas en los pómulos.



"Me salió más o menos terminando el tour de 'Roma'; comenzó con una pequeña mancha aquí (pómulo izquierdo) la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufrí de acné", explicó la actriz.



Añadió: "Lo dejé, no supe ni en qué momento, qué pasó, cuando vuelvo a prestar atención las manchas ya habían abarcando una suficiente parte de mi rostro".

Según la actriz se trata de Melasma, que según su descripción es "hipermelanosis adquirida, crónica, recurrente y simétrica", que se traduce en manchas color café en áreas expuestas al sol, se lee en el Universal.

Sin bien es cierto que Yalitza Aparicio buscó una solución, considera que lo hizo un poco tarde, ya la mancha estaba más grande y dice que fue un "error".



Ella contó que recibió consejos de amigos pero cada piel es distinta por ello recomendó a su público acudir con especialistas de la piel para saber qué productos utilizar en caso de pasar por lo mismo que ella.



La actriz también dijo que el problema comenzó con pequeñas manchas que son resultado tanto de la genética como de la falta de cuidado pues a ella le encanta el sol.

Gracias a un video que le envió una amiga pudo sentirse mejor con respecto a su rostro.

"Me di cuenta que muchas veces nos entra esta frustración por cómo nos vemos físicamente y claro a quién no, es tu rostro, cuando te ves en el espejo dices 'que me pasó, no estaba así, en qué momento me descuidé', pero después de ver este video me di cuenta que lo más importante también era escuchar a nuestra piel", dijo en el video que se puede ver en su canal de Youtube.