Yaneth Marín es criticada por su ‘outfit’ en el Festival del Sombreo Pinta’o

Yaneth Marín, creadora de contenido para OnlyFans, fue abanderada de su corregimiento, El Harino, en el Festival del Sombreo Pinta’o.

Para la ocasión, Marín optó por prendas de artesanos locales, a quienes les agradeció por hacerla lucir “espectacular” en un día tan especial.

“(…) Estoy muy agradecida por todo el amor que me brindaron, definitivamente estoy muy afortunada”, escribió la creadora de contenido.

En Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, la creadora de contenido publicó una galería de imágenes y videos de la festividad, donde se le vio bailando alegremente.

Hubo un elemento que llamó mucho la atención, la elección de outfit, un conjunto estilizado, la blusa en blanco y un pantalón rojo, que acompañó con algunas prendas.

Este detalle generó opiniones encontradas, unos amaron como lució y otros no tanto, ya que la blusa era demasiado escotada para el gusto de algunos.

“Muy lindo todo, lástima que la blusa le quedaba muy chica, hubiera sido de su talla le hubiese quedado mucho mejor. Es una crítica constructiva no la malinterpreten”, “¿Y es tan difícil vestir para la ocasión? ¿O ser vulgar es más fácil?”, “Fallaste con esa blusa amiga y no es hate, pero para todo hay un lugar” y “Mejor no se ponga nada y salga como la trajo al mundo su madre. Que falta de respeto es esto”, son algunos de los comentarios.

Una usuaria preguntó por qué la “mostradera” y Marín respondió: “porque quiero y porque puedo y ni modo”.

Por otra parte, con su participación en el festival como abanderada se enfrentó a uno de sus temores, las aglomeraciones.

“(…) sí, me dio de todo, pero lo logré”, dijo la modelo de OnlyFans.

