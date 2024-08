Yaritzel Vélez tiene razones para conservar el apellido de su ex

La familia Vélez está de vuelta. No, no se ilusionen, no hay reconciliación, sin embargo, oficialmente aún Yaritzel y Vladimir están constituidos legalmente como un matrimonio.

En abril pasado, Yaritzel Vélez confirmó que aún estaban casados y que si en algún momento se daba trámite a la separación ella continuaría usando el apellido porque fue con el que se dio a conocer públicamente.

Recientemente, la mamá de Tatiana, la expareja de "Yemil", reveló en redes sociales que el estatus de su matrimonio no ha cambiado, aún está unida legalmente a Vladimir, quien tiene una relación con la joven Arlenis Cedeño.

Como recordarán, la familia Vélez atravesó una crisis producto de una infidelidad por parte de Vladimir. Todo Panamá se enteró, sin embargo, el matrimonio continuó con la relación hasta que poco después se separó definitivamente.

Cedeño, la actual pareja de Vladimir, fue la tercera en la relación y de vez en cuando intercambia una que otra indirecta con la ex de su pareja e incluso con Tatiana, su hijastra.

Ante esto, por "curiosidad" algunos se preguntan cuándo se va a quitar el apellido de su exesposo, a lo que Yaritzel respondió: "Dejen de ver lo del apellido me lo voy a quitar cuando tenga que quitarlo no se enfoquen en eso".

Aseguró que cada quien con los suyo y que ella tiene sus razones para no quitarse el apellido de sus ex, no obstante, no entró en detalles.

Fama

Yaritzel Vélez se hizo públicamente reconocida debido a las polémicas de Tatiana y "Yemil", tenían una relación tóxica y en un episodio de violencia, como madre apoyó a su hija para que denunciara a su entonces pareja.

Al ser "Yemil" una personalidad reconocida en el patio y la gravedad de las acusaciones de su entonces pareja atrajó la atención mediática, además, en el transcurso de la investigación Tatina se retractó y se peleó con sus padres.

Tatiana continuó con "Yemil", se separaban y al tiempo retomaban la relación, hasta que en 2022 se separaron definitivamente.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!