Yemil dijo que tiene problemas de salud mental y que está bajo tratamiento

Parece que el tema de la polémica de Yemil con Dubosky lo ha llevado a admitir que sí es bipolar y que ya está bajo tratamiento médico.

El cantante habló de su dimes y diretes con Dubosky y aseguró que todo lo que le tiró ya se sabe, incluso reconoció que todo el mundo conoce que tiene problemas mentales, pero también reveló es que su psiquiatra lo medica.

"Todo mundo sabe que yo perdí la memoria hace tiempo. Que yo tengo un problema bipolar, mi rey ya yo voy al psiquiatra y el psiquiatra me dictaminó unas pastillas pa' medicarme", dijo.

En ese live también acusó a Dubosky de no tener ni siquiera mente musical, pues Italian Somalí y él mismo tenían que escribirle las canciones, se lee en Día a Día.

También resaltó que él jamás le ha pegado a su mamá, que el que le pega a la mamá es El Barbel.

Además, si Dubosky lo tilda de maltratador, pues no se quedó atrás y de paso le recordó cuando dizque le pegó a su mujer por andar con otro del área Oeste.

"Un garnatón a Laksmi por un gánster del Oeste, cómo así no, tú no eres dizque el oligarca, el científico, el teólogo, el que la Biblia, el que los versículos y la Biblia y los santos, pero tú garnateaste a tu guial afuera de ChillOut porque andaba con un gansta del Oeste y no podías entrar al Oeste”, dijo.

No solo eso, pues reveló que sus amigos de la cárcel le informaron que Dubosky parqueaba “con los mismos manes que mataron a tu hermano… esos son tus códigos”.

Es que Yemil no se privó de nada, porque también dijo: “Tanto que te atribuiste la muerte de El Kid”.

Como muchos saben, Yemil tiene dos condenas por violencia de género en contra de dos de sus ex.

Con información del medio hermano Día a Día.

